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Serie A
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Regardez Frosinone-Torino en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Frosinone vs Torino
Frosinone
Torino
Serie A

Comment regarder le match de Serie A entre Frosinone et le Torino : heure du coup d’envoi et informations sur les équipes

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Serie A - Journée 10
Stadio Benito Stirpe

Frosinone-Torino est diffusé en exclusivité sur DAZN, qui détient les droits des 380 matches de Serie A 2026/27. Voici les options pour vous abonner et suivre la rencontre en direct.

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Comment regarder Frosinone-Torino avec un VPN

Si vous voyagez à l’étranger ou souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre partie du monde, vous pourriez être confronté à des restrictions géographiques. Dans ce cas, un réseau privé virtuel (VPN) peut être très utile.

Un VPN, comme ExpressVPN, vous permet d’établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions géographiques et regarder votre équipe préférée en direct.

Le stade Benito Stirpe de Frosinone accueille le match de Serie A entre le Frosinone de Massimiliano Alvini et le Torino d’Ignazio Abate, comptant pour la dixième journée du championnat 2026/27.

Le Frosinone aborde ce rendez-vous en grande forme. L’équipe d’Alvini a écrasé Lecce 5-1 lors de la dernière journée, confirmant qu’elle possède l’une des attaques les plus prolifiques du championnat. Promu cette saison, le club de Frosinone occupe une place européenne et ne semble pas vouloir céder du terrain.

Le Torino, de son côté, doit digérer sa défaite 1-3 à domicile contre Côme, un résultat qui a mis fin à une série de trois victoires consécutives. L’équipe turinoise reste solide, mais le déplacement au Benito Stirpe s’annonce tout sauf facile.

Abate retrouve un groupe qui avait fait preuve de caractère et de régularité lors des semaines précédentes, avec le duo d’attaque Adams-Simeone reconduit. L’entraîneur du Torino devra toutefois se passer de plusieurs joueurs en raison de blessures.

De son côté, Alvini peut compter sur un effectif presque au complet et sur une ambiance portée par les résultats récents. Le Frosinone joue avec l’appétit d’une équipe qui sait pouvoir accomplir quelque chose d’historique cette saison.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre le match en direct à la télévision et en streaming.

Actualités des équipes

Frosinone vs Torino Équipes probables

4-2-3-1
Frosinone crest
Frosinone
FRC
Formation
Torino crest
Torino
TOR
3-5-2
L. PalmisaniL. PalmisaniG. CalvaniG. CalvaniG. BracagliaG. BracagliaA. OyonoA. OyonoG. CittadiniG. CittadiniG. CaloG. CaloP. MasiniP. MasiniG. KvernadzeG. KvernadzeR. SchmidR. SchmidF. GhedjemisF. GhedjemisA. RaimondoA. RaimondoL. PerriL. PerriA. IsmajliA. IsmajliP. ComuzzoP. ComuzzoS. CocoS. CocoA. CacciamaniA. CacciamaniD. BragancaD. BragancaR. BelghaliR. BelghaliN. VlasicN. VlasicK. Fitz-JimK. Fitz-JimG. SimeoneG. SimeoneC. AdamsC. Adams
Torino crest
Torino
TOR
4-2-3-1
Frosinone

Onze de départ

Torino

Entraineur

  • M. Alvini
  • I. Abate

Du côté de Frosinone, Florian Grillitsch est le seul joueur indisponible. Alvini devrait aligner Lorenzo Palmisani dans les buts, avec Gabriele Calvani, Gabriele Bracaglia, Anthony Oyono et Giorgio Cittadini en défense. Au milieu, Giacomo Calo, Patrizio Masini, Giorgi Kvernadze, Romano Schmid et Fares Ghedjemis devraient être alignés, avec Antonio Raimondo en attaque.

Le Torino doit composer avec quatre absences : Niccolò Fortini, Rolando Mandragora, Franco Israel et Ricardo Rodriguez sont forfaits sur blessure. Abate devrait miser sur Lucas Perri dans les buts, avec Ardian Ismajli, Pietro Comuzzo et Saul Coco en défense ; Alessio Cacciamani, Daniel Bragança, Rafik Belghali et Kian Fitz-Jim au milieu, et Nikola Vlasic en soutien du duo Adams-Simeone.

Forme du moment

FRC

FRC - Forme

BEN
V2-1
NAP
D3-0
SAS
V4-2
ATA
N4-4
LEC
V5-1
But marqué (encaissé)
15/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
TOR

TOR - Forme

BOL
N1-1
UDI
V2-1
PAR
V0-3
MON
V3-2
COM
D1-3
But marqué (encaissé)
10/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Le Frosinone affiche un bilan de trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq dernières sorties, entre Serie A et matches amicaux, avec dix-sept buts marqués et huit encaissés. L’équipe d’Alvini reste sur une nette victoire 5-1 contre Lecce, précédée d’un match nul 4-4 face à l’Atalanta. Auparavant, elle avait battu Sassuolo 4-2 et perdu 3-0 contre Naples.

Le Torino a enregistré trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches de Serie A, avec huit buts marqués et sept encaissés. Il reste sur une défaite 1-3 contre Côme, mais avait auparavant enchaîné trois succès consécutifs, dont une victoire 3-2 contre Monza et une autre 3-0 à Parme. Le nul 1-1 contre Bologne est le seul autre résultat sans victoire sur cette période.

Confrontations directes

Face à face

FrosinoneNulTorino
1
2
2
Serie A
Torino badge
Torino
TOR
0
Frosinone badge
Frosinone
FRC
0
FDM
Serie A
Frosinone badge
Frosinone
FRC
0
Torino badge
Torino
TOR
0
FDM
Italie Coupe
Torino badge
Torino
TOR
1
Frosinone badge
Frosinone
FRC
2
FDM
Serie A
Frosinone badge
Frosinone
FRC
1
Torino badge
Torino
TOR
2
FDM
Serie A
Torino badge
Torino
TOR
3
Frosinone badge
Frosinone
FRC
2
FDM
4Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte au 21 avril 2024, lorsque le Torino et le Frosinone s’étaient quittés sur un 0-0 en Serie A. Sur les cinq dernières confrontations disponibles, le bilan est globalement équilibré : deux victoires pour le Torino, deux pour le Frosinone et un nul. À noter la victoire 1-2 du Frosinone en Coupe d’Italie en novembre 2023 et le succès 3-2 du Torino en 2018.

Classement

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
InterInterINT
98102510+1525
V
V
V
V
N
2
Lazio RomeLazio RomeLAZ
9810227+1525
V
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
10730258+1724
V
V
N
V
N
4
ComoComoCOM
9621178+920
V
V
V
N
D
5
Milan ACMilan ACMIL
95311811+718
D
V
V
N
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
V
N
V
D
V
7
SSC NaplesSSC NaplesNAP
94231711+614
V
N
D
V
N
8
BologneBologneBOL
104241413+114
V
V
V
D
V
9
Juventus FCJuventus FCJUV
94231110+114
D
V
D
N
V
10
TorinoTorinoTOR
94141414013
D
V
V
V
N
11
CagliariCagliariCGL
9414813-513
D
D
D
N
V
12
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
93241617-111
N
N
D
V
D
13
GenoaGenoaGEN
9315813-510
V
V
D
V
D
14
LecceLecceLEC
93061019-99
D
D
V
D
D
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
D
D
D
N
D
16
MonzaMonzaMON
102171724-77
D
D
D
V
D
17
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
N
D
D
D
N
19
ParmeParmePAR
9126515-105
N
D
D
D
V
19
UdineseUdineseUDI
10127920-115
D
N
D
D
D
20
VeneziaVeneziaVEN
9108619-133
D
D
V
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

En Serie A, le Frosinone occupe la sixième place tandis que le Torino est dixième. Les locaux abordent cette rencontre forts d’une saison au-delà des attentes, tandis que le Torino cherche des points pour remonter au classement et se rapprocher des places européennes.

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