Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Serie A
team-logoComo
Stadio G. Sinigaglia
team-logoVenezia
Regardez ici ! DAZN
GOAL-e
Avec le concours de

Regardez Côme-Venise en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Como vs Venezia
Como
Venezia
Serie A

Comment suivre le match de Serie A entre Côme et Venise, avec l’heure du coup d’envoi et les dernières nouvelles des deux équipes

FranceDAZN
BelgiqueDAZN Belgium
SuisseDAZN
CanadaFubo
Algérie, Maroc, Vietnam, TunisieSTARZPLAY
crest
Serie A - Journée 10
Stadio G. Sinigaglia

Côme-Venise est diffusé en direct sur DAZN, la seule plateforme qui retransmet tous les matches de Serie A 2026/27. Pour s’abonner et suivre la rencontre en streaming, il suffit de passer par le lien ci-dessous.

DAZN

DAZN

Inscrivez-vous !

Comment regarder Côme-Venise avec un VPN

Si vous voyagez à l’étranger ou souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre partie du monde, vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques. Dans ce cas, un réseau privé virtuel (VPN) peut être très utile.

Un VPN, comme ExpressVPN, vous permet d’établir une connexion Internet sécurisée et chiffrée. En déplaçant virtuellement votre position dans un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions géographiques et regarder votre équipe préférée en direct.

Exclusivité Totale
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Est l'unique diffuseur du championnat italien en France, proposant 100 % des 380 matchs de la saison de Serie A en direct et à la demande.

✅ En plus du championnat régulier, l'abonnement intègre les droits de diffusion exclusifs des coupes nationales, à savoir la Coppa Italia et la Supercoppa Italiana.

✅ La plateforme complète son offre italienne avec d'autres championnats internationaux de renom (comme l'Eredivisie néerlandaise ou la Jupiler Pro League belge) et un dispositif éditorial complet en français avec des magazines dédiés à la Serie A.

Prix de départ14,99 € par mois

Côme et Venise s’affrontent au stade G. Sinigaglia de Côme lors de la dixième journée de Serie A 2026/27. Côme reçoit Venise dans un match entre deux équipes qui traversent des périodes très différentes cette saison.

Côme aborde cette rencontre dans une forme extraordinaire. L’équipe a remporté quatre de ses cinq derniers matches, en championnat et en Ligue des champions, dont une nette victoire 4-1 contre Manchester United en Europe et un succès convaincant 1-3 sur le terrain du Torino lors de la dernière journée de Serie A. Cesc Fabregas a construit une équipe capable de faire mal dans toutes les compétitions.

Venise, en revanche, traverse une période difficile. Deux défaites consécutives en championnat, d’abord contre le Genoa puis contre l’Inter, ont revu à la baisse les ambitions de l’équipe. La formation de Davide Nicola reste dernière du classement et a un besoin urgent de points.

Les absences ne manquent pas des deux côtés. Côme doit se passer de plusieurs joueurs, tandis que Venise se présente avec une liste d’indisponibles qui complique encore les plans de Nicola.

Venise a montré qu’il pouvait battre à domicile des équipes d’un niveau supérieur, comme en témoigne sa victoire contre Napoli cette saison. Mais jouer à l’extérieur est une autre histoire pour l’équipe, qui peine à trouver de la régularité loin du Penzo.

Pour Côme, en revanche, c’est l’occasion de consolider sa place dans le haut du classement. L’équipe est pleinement dans la course et veut profiter de l’avantage du terrain devant ses supporters.

Voici toutes les informations pour suivre Côme-Venise en direct à la télévision et en streaming.

Actualités des équipes

Como vs Venezia Équipes probables

4-2-3-1
Como crest
Como
COM
Formation
Venezia crest
Venezia
VEN
3-5-2
R. SanchezR. SanchezY. CoutoY. CoutoJ. RamonJ. RamonM. KempfM. KempfA. ValleA. ValleM. CaqueretM. CaqueretL. MillaL. MillaL. Da CunhaL. Da CunhaM. PerroneM. PerroneN. PazN. PazA. DouvikasA. DouvikasF. StankovicF. StankovicR. HalhalR. HalhalM. MorenoM. MorenoGuilherme Nunes Jesus JuanGuilherme Nunes Jesus JuanA. HainautA. HainautJ. SchingtienneJ. SchingtienneK. PerezK. PerezS. SohmS. SohmG. BusioG. BusioL. LauberbachL. LauberbachA. AdamsA. Adams
Venezia crest
Venezia
VEN
4-2-3-1
Como

Onze de départ

Venezia

Entraineur

  • C. Fabregas
  • D. Nicola

Le Côme de Fabregas devra se passer de Trevoh Chalobah, Assane Diao, Moise Kean, Mattia Liberali et Jesus Rodriguez. Le onze de départ probable comprend Robert Sanchez dans le but, Yan Couto, Jacobo Ramon, Marc-Oliver Kempf et Alex Valle en défense ; Caqueret, Luis Milla et Da Cunha avec Perrone au milieu ; Nico Paz et Douvikas en attaque.

Venise doit se passer de Bartol Franjic, Andrea Adorante, Marin Sverko, Pasquale Mazzocchi et Thorir Helgason. Nicola devrait aligner Filip Stankovic dans le but, avec Halhal, Moreno, Juan Jesus et Hainaut en défense ; Schingtienne, Kike Perez, Sohm et Busio au milieu ; Lauberbach et Adams devant.

Forme du moment

COM

COM - Forme

FEY
D3-2
FIO
V1-3
MUN
V4-1
SAS
V2-0
TOR
V1-3
But marqué (encaissé)
14/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
VEN

VEN - Forme

RAP
V1-0
ATA
D3-1
NAP
V1-0
GEN
D1-0
INT
D0-2
But marqué (encaissé)
3/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Côme a remporté quatre de ses cinq derniers matches, en Serie A et en Ligue des champions, pour une seule défaite, avec 13 buts marqués et 7 encaissés. Son seul faux pas est survenu contre le Feyenoord en Europe (2-3), mais l’équipe a réagi avec trois victoires consécutives, dont un succès 4-1 contre Manchester United. Lors de la dernière journée de championnat, Côme s’est imposé 3-1 à l’extérieur contre le Torino, confirmant sa solidité actuelle.

Venise n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, pour deux nuls et deux défaites. Son succès le plus récent remonte à sa victoire 1-0 à domicile contre Napoli, mais l’équipe s’est depuis inclinée contre le Genoa (1-0) et l’Inter (0-2). Venise a marqué 3 buts et en a encaissé 6 lors de ses cinq dernières sorties.

Confrontations directes

Face à face

ComoNulVenezia
1
2
2
Serie A
Como badge
Como
COM
1
Venezia badge
Venezia
VEN
1
FDM
Serie A
Venezia badge
Venezia
VEN
2
Como badge
Como
COM
2
FDM
Serie B
Como badge
Como
COM
2
Venezia badge
Venezia
VEN
1
FDM
Serie B
Venezia badge
Venezia
VEN
3
Como badge
Como
COM
0
FDM
Serie B
Venezia badge
Venezia
VEN
3
Como badge
Como
COM
2
FDM
7Buts marqués10
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 8 mars 2025, lorsque Côme et Venise avaient fait match nul 1-1 en Serie A. Le bilan de leurs cinq derniers duels est de deux victoires pour Venise, un nul et deux victoires pour Côme, les rencontres les plus récentes ayant eu lieu en Serie A et en Serie B. Les deux équipes s’étaient déjà affrontées le 8 décembre 2024, pour un autre match nul, 2-2 au Penzo.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
InterInterINT
98102510+1525
V
V
V
V
N
2
Lazio RomeLazio RomeLAZ
9810227+1525
V
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
9630238+1521
V
N
V
N
N
4
ComoComoCOM
9621178+920
V
V
V
N
D
5
Milan ACMilan ACMIL
95311811+718
D
V
V
N
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
V
N
V
D
V
7
SSC NaplesSSC NaplesNAP
94231711+614
V
N
D
V
N
8
Juventus FCJuventus FCJUV
94231110+114
D
V
D
N
V
9
TorinoTorinoTOR
94141414013
D
V
V
V
N
10
CagliariCagliariCGL
9414813-513
D
D
D
N
V
11
BologneBologneBOL
93241212011
V
V
D
V
N
12
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
93241617-111
N
N
D
V
D
13
GenoaGenoaGEN
9315813-510
V
V
D
V
D
14
LecceLecceLEC
93061019-99
D
D
V
D
D
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
D
D
D
N
D
16
MonzaMonzaMON
92161622-67
D
D
V
D
V
17
UdineseUdineseUDI
9126918-95
N
D
D
D
D
18
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
N
D
D
D
N
19
ParmeParmePAR
9126515-105
N
D
D
D
V
20
VeneziaVeneziaVEN
9108619-133
D
D
V
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

En Serie A 2026/27, Côme occupe la quatrième place et reste pleinement dans la lutte pour le haut du classement, tandis que Venise est dernier avec 20 points, en pleine zone de relégation et désespérément à la recherche de points pour assurer son maintien.

Exclusivité Totale
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Est l'unique diffuseur du championnat italien en France, proposant 100 % des 380 matchs de la saison de Serie A en direct et à la demande.

✅ En plus du championnat régulier, l'abonnement intègre les droits de diffusion exclusifs des coupes nationales, à savoir la Coppa Italia et la Supercoppa Italiana.

✅ La plateforme complète son offre italienne avec d'autres championnats internationaux de renom (comme l'Eredivisie néerlandaise ou la Jupiler Pro League belge) et un dispositif éditorial complet en français avec des magazines dédiés à la Serie A.

Prix de départ14,99 € par mois

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google