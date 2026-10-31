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Serie A - Journée 10 1 nov. 2026 - 06:30 Stadio G. Sinigaglia

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Côme et Venise s’affrontent au stade G. Sinigaglia de Côme lors de la dixième journée de Serie A 2026/27. Côme reçoit Venise dans un match entre deux équipes qui traversent des périodes très différentes cette saison.

Côme aborde cette rencontre dans une forme extraordinaire. L’équipe a remporté quatre de ses cinq derniers matches, en championnat et en Ligue des champions, dont une nette victoire 4-1 contre Manchester United en Europe et un succès convaincant 1-3 sur le terrain du Torino lors de la dernière journée de Serie A. Cesc Fabregas a construit une équipe capable de faire mal dans toutes les compétitions.

Venise, en revanche, traverse une période difficile. Deux défaites consécutives en championnat, d’abord contre le Genoa puis contre l’Inter, ont revu à la baisse les ambitions de l’équipe. La formation de Davide Nicola reste dernière du classement et a un besoin urgent de points.

Les absences ne manquent pas des deux côtés. Côme doit se passer de plusieurs joueurs, tandis que Venise se présente avec une liste d’indisponibles qui complique encore les plans de Nicola.

Venise a montré qu’il pouvait battre à domicile des équipes d’un niveau supérieur, comme en témoigne sa victoire contre Napoli cette saison. Mais jouer à l’extérieur est une autre histoire pour l’équipe, qui peine à trouver de la régularité loin du Penzo.

Pour Côme, en revanche, c’est l’occasion de consolider sa place dans le haut du classement. L’équipe est pleinement dans la course et veut profiter de l’avantage du terrain devant ses supporters.

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Actualités des équipes

Le Côme de Fabregas devra se passer de Trevoh Chalobah, Assane Diao, Moise Kean, Mattia Liberali et Jesus Rodriguez. Le onze de départ probable comprend Robert Sanchez dans le but, Yan Couto, Jacobo Ramon, Marc-Oliver Kempf et Alex Valle en défense ; Caqueret, Luis Milla et Da Cunha avec Perrone au milieu ; Nico Paz et Douvikas en attaque.

Venise doit se passer de Bartol Franjic, Andrea Adorante, Marin Sverko, Pasquale Mazzocchi et Thorir Helgason. Nicola devrait aligner Filip Stankovic dans le but, avec Halhal, Moreno, Juan Jesus et Hainaut en défense ; Schingtienne, Kike Perez, Sohm et Busio au milieu ; Lauberbach et Adams devant.

Forme du moment

Côme a remporté quatre de ses cinq derniers matches, en Serie A et en Ligue des champions, pour une seule défaite, avec 13 buts marqués et 7 encaissés. Son seul faux pas est survenu contre le Feyenoord en Europe (2-3), mais l’équipe a réagi avec trois victoires consécutives, dont un succès 4-1 contre Manchester United. Lors de la dernière journée de championnat, Côme s’est imposé 3-1 à l’extérieur contre le Torino, confirmant sa solidité actuelle.

Venise n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, pour deux nuls et deux défaites. Son succès le plus récent remonte à sa victoire 1-0 à domicile contre Napoli, mais l’équipe s’est depuis inclinée contre le Genoa (1-0) et l’Inter (0-2). Venise a marqué 3 buts et en a encaissé 6 lors de ses cinq dernières sorties.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 8 mars 2025, lorsque Côme et Venise avaient fait match nul 1-1 en Serie A. Le bilan de leurs cinq derniers duels est de deux victoires pour Venise, un nul et deux victoires pour Côme, les rencontres les plus récentes ayant eu lieu en Serie A et en Serie B. Les deux équipes s’étaient déjà affrontées le 8 décembre 2024, pour un autre match nul, 2-2 au Penzo.

Classement

En Serie A 2026/27, Côme occupe la quatrième place et reste pleinement dans la lutte pour le haut du classement, tandis que Venise est dernier avec 20 points, en pleine zone de relégation et désespérément à la recherche de points pour assurer son maintien.