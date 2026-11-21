Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de façon plus sécurisée, ou depuis une autre partie du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Choisissez un VPN fiable. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, smartphone, tablette).

Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, smartphone, tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

France DAZN Belgique DAZN Suisse DAZN Canada Fubo Algérie, Maroc, Vietnam, Tunisie STARZPLAY

Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits. Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Serie A - Journée 12 21 nov. 2026 - 09:00 Stadio Olimpico, Rome

Lazio-Lecce est diffusé en direct sur DAZN, qui détient les droits des 380 matches de Serie A 2026/27. Voici les options pour suivre la rencontre en streaming.

La Lazio retrouve l’Olimpico pour défendre sa première place en Serie A face à Lecce, lors du match d’ouverture de la quatorzième journée de championnat, le samedi 21 novembre 2026.

La Lazio aborde ce rendez-vous en grande forme : quatre victoires lors de ses cinq derniers matches de championnat, avec un seul nul, le 1-1 à domicile contre Naples, pour interrompre une série impressionnante. L’équipe de Gennaro Gattuso a inscrit 14 buts et n’en a encaissé que quatre sur cette période, avec des résultats marquants comme le 6-2 sur le terrain de Sassuolo et le 3-0 sur celui de la Juventus.

Lecce, quatorzième du classement, cherche des points précieux pour s’éloigner de la zone dangereuse. Les hommes d’Eusebio Di Francesco ont enregistré une victoire, un nul et trois défaites lors des cinq dernières journées, leur dernier résultat positif étant le nul 1-1 contre le Torino.

Gattuso récupère Davide Frattesi, revenu de sélection avec quelques douleurs mais déclaré pleinement disponible après une semaine d’entraînement normal avec le groupe. Albert Gudmundsson fait également son retour après plusieurs semaines d’absence en raison d’une blessure à l’épaule contractée en sélection : l’Islandais est prêt à obtenir du temps de jeu, même s’il devrait difficilement débuter.

Mattia Zaccagni et Nuno Tavares restent en revanche indisponibles, faute d’avoir récupéré à temps. Pedraza occupera le couloir gauche, tandis que Diogo Leite remplacera Sutalo au centre de la défense.

Voici toutes les informations pour savoir où suivre le match à la télévision et en streaming.

Nouvelles des équipes

Gattuso récupère Frattesi, qui s’est entraîné toute la semaine avec le groupe et est à 100 %. Gudmundsson est lui aussi de nouveau disponible : il a repris l’entraînement collectif le jeudi 12 novembre après une longue absence due à une blessure à l’épaule. En défense, Diogo Leite remplacera Sutalo, tandis que Pedraza occupera le couloir gauche à la place de Nuno Tavares. Zaccagni, Marusic et Furlanetto sont également forfaits.

Lecce devra se passer de Santiago Pierotti et d’Ivan Ilic. Di Francesco s’appuiera sur son onze habituel, avec Falcone dans le but, Geubbels et N'Dri en attaque. Les compositions officielles seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Forme actuelle

La Lazio a remporté quatre victoires et concédé un nul lors de ses cinq derniers matches de Serie A. Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 contre Cagliari ; auparavant, elle avait battu Sassuolo 6-2 à l’extérieur et la Juventus 3-0 sur son terrain. L’équipe a inscrit 14 buts et en a encaissé quatre sur cette période, avec un seul match sans victoire : le nul 1-1 à domicile contre Naples.

Lecce a enregistré une victoire, un nul et trois défaites lors des cinq dernières journées. Son dernier résultat est un nul 1-1 contre le Torino ; sur cette période, l’équipe a perdu 5-1 contre Frosinone et 2-0 contre la Juventus, ne récoltant que quatre points. Lecce a inscrit six buts et en a encaissé neuf en cinq matches.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 24 janvier 2026, lorsque Lecce et la Lazio ont fait match nul 0-0 dans les Pouilles. Avant cela, la Lazio s’était imposée 2-0 à domicile en novembre 2025 et Lecce avait gagné 1-0 à l’Olimpico en mai 2025. Lors de leurs cinq dernières confrontations en Serie A, la Lazio a gagné deux fois, Lecce deux fois, et les équipes ont fait un match nul.

Classement

En Serie A, la Lazio occupe la première place du classement, tandis que Lecce est quatorzième.