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Serie A - Journée 13 30 nov. 2026 - 14:45 Unipol Domus

La 13e journée de Serie A se termine lundi 30 novembre avec Cagliari-Milan, à l’Unipol Domus. Le coup d’envoi est fixé à 20 h 45.

Le Milan de Ruben Amorim arrive à Cagliari après une semaine intense. Jeudi, en Ligue Europa, le club milanais a renversé l’Olympiacos, passant de 0-2 à 4-2, avec un but et deux passes décisives de Hutchinson.

L’équipe est quatrième du championnat et reste sur une victoire 5-1 contre Frosinone. Cisse a renoué avec le but et Pulisic a marqué en Grèce. Reste à savoir si Gonçalo Ramos sera rétabli, lui qui est sorti à la mi-temps à Athènes en raison d’un problème ressenti en première période.

Le Cagliari de Fabio Pisacane traverse une période bien différente. L’équipe sarde est onzième et a perdu quatre de ses cinq derniers matches de championnat, le plus récent samedi 21 novembre sur le terrain de Côme (2-0).

Pour Cagliari, la rencontre face au Milan est l’occasion de mettre fin à cette mauvaise série devant son public. Le Milan avait déjà perdu à domicile contre Cagliari lors de leur dernière confrontation, le 24 mai dernier.

Voici toutes les informations sur la chaîne TV, le streaming et l’horaire pour suivre le match.

Nouvelles des équipes

Le Cagliari de Fabio Pisacane doit se passer des blessés Mattia Felici, Harry Winks et Joseph Liteta. Aucun joueur n’est suspendu. Le onze probable comprend Caprile dans le but, Ze Pedro, Deiola, Kofler et Romano en défense, Grandu, Adopo et Fazzini au milieu, ainsi qu’Obert, Daniel Maldini et Mendy en attaque.

Le Milan de Ruben Amorim compte sept joueurs indisponibles : Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze, Ruben Loftus-Cheek, Pietro Terracciano, Luka Modric et Davide Bartesaghi. Aucun joueur n’est suspendu. Le onze probable comprend Maignan, Gila, De Winter, Diawara, Estupinan, Rabiot, Moreira, Musah, Comotto, Pulisic et Gonçalo Ramos. Les informations sur les absents et les compositions seront mises à jour à l’approche du coup d’envoi.

Forme des équipes

Cagliari a enregistré une victoire et quatre défaites lors de ses cinq derniers matches, tous en Serie A. Son dernier match s’est soldé par une défaite 2-0 sur le terrain de Côme, après des revers 2-1 contre la Lazio et 4-2 contre la Roma. Son seul succès est une victoire 1-0 contre Frosinone. Au total, l’équipe sarde a marqué 4 buts et en a encaissé 10.

Le Milan a remporté quatre de ses cinq derniers matches et en a perdu un. Son dernier résultat est une victoire 4-2 sur le terrain de l’Olympiacos en Ligue Europa, après un succès 5-1 contre Frosinone et une victoire 2-1 sur le terrain du Genoa. Trois victoires consécutives, donc, après la défaite 0-2 contre le Ferencvaros. Le succès 3-1 contre l’Inter complète ce bilan. Le Milan a marqué 14 buts et en a encaissé 7.

Confrontations directes

La dernière confrontation remonte au 24 mai 2026 : en Serie A, Cagliari s’est imposé 2-1 contre le Milan à San Siro. Sur les cinq rencontres prises en compte, le Milan compte deux victoires, Cagliari une, et deux matches se sont terminés sur un nul. Le Milan a marqué 11 buts, contre 7 pour Cagliari.

Classement

Au classement de Serie A, le Milan occupe la quatrième place, tandis que Cagliari est onzième.