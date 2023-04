Réélu président de l'UEFA, Aleksander Ceferin dézingue les clubs qui soutiennent la Super Ligue

Aleksander Ceferin a profité de sa réélection à la tête de l'UEFA pour critiquer avec véhémence le projet de Super Ligue.

Ce mercredi 5 avril 2023, Aleksander Ceferin a été réélu président de l'UEFA par acclamation pour un troisième mandat d'une durée de quatre ans.

Le Slovène, qui occupe ce poste depuis 2016, en a profité pour tacler le projet de la Super Ligue porté par le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus.

Ceferin s'en prend à nouveau à la Super Ligue

« Je ne vais pas m'étendre sur le projet funeste porté par trois dirigeants de clubs, a déclaré Ceferin. Cependant ceux qui sont favorables à ce projet affirment qu'ils veulent sauver le football. Heureusement que la honte n'a jamais tué personne. Mais en réalité personne n'est dupe. Deux visions du monde s'affrontent ici. La course aux profits contre la course aux trophées. Personne ne doit jamais oublier que le football est le sport du peuple. La base du football doit rester les championnats nationaux. Tous les pays ont compris l'enjeu. Le football a plus que jamais aujourd'hui besoin de l'appui de ceux qui aiment le jeu. »

Ceferin veut garder le modèle actuel du foot

Aleksander Ceferin a également réaffirmé sa volonté de conserver un football basé sur la méritocratie pour déterminer les équipes qualifiées pour les compétitions européennes.

« Nous ne devrions jamais oublier à quel point le football est beau, à quel point il dit qui nous sommes, a lancé Ceferin. Le football européen est une histoire de succès. C'est une leçon de vie et il n'est pas nécessaire de remonter bien loin pour s'en rendre compte. C'est un football magnifique. Mais n'oublions jamais à quel point ce football est fragile, le paysage de notre sport en Europe a changé. Nous sommes confrontés à une globalisation accélérée. Le football européen est déjà global. Le modèle repose sur le mérite sportif. Il ne s'achète pas, il se gagne chaque saison. Il n'y a pas de place pour les cartels sur notre continent. Le football est un bien commun qui fait partie de notre héritage. Il n'appartient à personne ou plutôt il appartient à tous ».