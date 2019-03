Real Valladolid-Real Madrid 1-4, le Real remercie ses Français

Le Real est reparti de l'avant en Liga en prenant le dessus sur le Valladolid. Ce sont les Français de l'équipe qui a montré la voie à suivre.

Real Valladolid-Real Madrid : 1-4

Buts : Tuhami (29e); Varane (34e), Benzema (51e, 59e), Modric (86e)

Le Real Madrid a échappé ce dimanche à une quatrième défaite consécutive. En déplacement à Valladolid (16e au classement), les Castillans ont réussi à stopper l'hémorragie et signer une victoire réconfortante, cinq jours après l'élimination en Ligue des Champions. Mais, et contrairement à ce que le score laisse suggérer, ce ne fut pas sans mal et les hommes de Solari ont encore dû passer par des périodes de flottement avant de tirer leur épingle de jeu et dérouler en fin de partie.

Et si les Merengue l'ont emporté c'est en grande partie grâce à leur duo français Raphaël Varane-Karim Benzema. Ils ont été auteurs des trois premiers buts de leur équipe, et ce alors que les locaux avaient beaucoup mieux démarré le match. Tuhami avait en effet donné l'avantage aux Blanquivioletas à la 29e minute, et cette ouverture du score aurait pu survenir encore plus tôt. Alcaraz avait manqué un pénalty à la 12e minute, puis deux buts du Rayo ont été refusés pour cause de hors-jeu et après consultation de la VAR. À juste titre heureusement, autrement il y aurait encore eu une grosse polémique d'arbitrage liée à un match du Real.

2 - Against Real Valladolid, @realmadriden‘s Karim Benzema scored as many goals (two) as the number of passes he misplaced (2/41). Exquisite. pic.twitter.com/K0THjEysoS — OptaJose (@OptaJose) 10 mars 2019

Les Merengue au diesel

C'est donc grâce à ses Français que le Real s'est remis sur les bons rails. À la 34e minute, et en profitant d'une sortie du gardien adverse à la suite d'un corner, Varane a égalisé d'une reprise du près. Ce fut ensuite au tour de Benzema de s'illustrer. Six minutes après la reprise, il a porté le score à 2-1 en transformant un pénalty. Puis, huit minutes plus tard, il a aggravé le score d'une reprise de la tête, à la réception d'un service de Toni Kroos.

En fin de partie, et alors que le suspense était plié, Luka Modric a corsé l'addition d'un tir croisé. Ça faisait 4-1 et c'était un résultat plutôt flatteur pour la bande à Solari au vu de la décevante première demi-heure du jeu qu'elle a livrée. Mais les ex-champions d'Europe n'en sont pas à faire la fine bouche. Vu leur situation, toute victoire est bonne à prendre et pour panser les plaies après une désillusion continentale rien de mieux qu'un succès par plusieurs buts d'écart à l'extérieur.