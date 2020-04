Real Madrid - Valverde : "Zidane te parle comme s'il était ton ami"

Le jeune milieu de terrain du Real Madrid a fait l'éloge de son entraîneur français, soulignant la proximité qu'il entretient avec ses joueurs.

Promis à un avenir radieux, Federico Valverde a été l'une des attractions du cette saison.

Le jeune joueur de la Maison Blanche doit une grande partie de son développement à la confiance accordée par son entraîneur. Justement, l'Uruguayen a fait l'éloge de Zinédine Zidane, soulignant notamment sa proximité avec ses joueurs dans l'exercice de sa fonction.

Federico Valverde fait l'éloge de Zinédine Zidane

En effet, Federico Valverde a participé à un live via le compte Instagram de l'Association uruguayenne de football, dans lequel il a félicité Zinedine Zidane.



Le milieu de terrain a assuré que "Zidane te parle comme s'il était ton ami" et ajoute que "chaque mot qu'il prononce doit être conservé dans la tête". Il souligne aussi "qu'en plus d'être un grand entraîneur, il est une légende mondiale". Un statut qui permet au Français d'obtenir, d'emblée, le respect de son vestiaire.



Mais Federico Valverde ne s'est pas arrêté là, lui qui a également félicité ses coéquipiers du milieu de terrain, soulignant ainsi "la tranquillité qu'offre Toni Kroos, quelque chose d'admirable". Il est clair que pour débuter, être entouré de Toni Kroos, Luka Modric et de Casemiro est un luxe qui n'a pas de prix.