Real Madrid - Quatre joueurs échangés contre Paul Pogba ?

La Casa Blanca pourrait revenir à la charge dans le dossier Paul Pogba et serait prêt à inclure plusieurs joueurs dans la balance.

Un an après, le transfert de Paul Pogba au aura-t-il finalement lieu ? L'été dernier, l'international français qui était dans le viseur du club espagnol avait fait part de sa volonté de rejoindre l'équipe entraînée par Zinedine Zidane, mais en vain. s'est opposé à la volonté de son joueur et a surtout demandé une très forte indemnité, refroidissant fortement le Real Madrid, pour le laisser filer dans la capitale espagnole.

Si le Real Madrid revient à la charge cet été, nul doute que Paul Pogba risque d'être encore intéressé à l'idée de rejoindre la bande à Zinedine Zidane. Mais Ole Gunnar Solskjaer ne l'entend pas de cette oreille et a d'autres projets pour l'international français, notamment celui de l'associer avec la recrue hivernale, Bruno Fernandes, afin d'avoir un milieu de terrain compétitif et impressionnant pouvant permettre à Manchester United de rejouer les premiers rôles en .

Solskjaer pas totalement convaincu

Alors que les rumeurs de transferts faisant état d'un intérêt du Real Madrid et de la pour Paul Pogba ont refait surface ces dernières semaines, le club espagnol serait prêt à mettre le paquet pour s'attacher les services du Français. Selon les informations de Daily Mail et le Sun, le Real Madrid serait aussi prêt à envoyer plusieurs de ses joueurs dans le nord-ouest de l’ , afin de diminuer le prix du milieu de terrain français.

Les Merengue seraient prêts à mettre pas moins de quatre joueurs dans la balance : Martin Odegaard, James Rodriguez, Lucas Vazquez et Brahim Diaz. Des joueurs alléchants, mais qui auront un rôle prépondérant, puisqu'en cas de désaccord, ils pourraient faire capoter toute l'affaire. D'autant plus qu'ils ne sont pas dans la même situation. Remplaçant, James Rodriguez ne sera probablement pas contre un départ. Lucas Vazquez pourrait également être facile à convaincre au vu de son temps de jeu, malgré son attachement au club madrilène.

En prêt à la , Martin Odegaard a déjà émis le souhait de rester une saison supplémentaire dans le Pays Basque où il cartonne avant de retrouver le Real Madrid. De son côté, Brahim Diaz a quitté , sans avoir eu sa chance, il y a moins d'un an, et sera probablement réticent à revenir dans un aussi gros club de Premier League pour être, au mieux, remplaçant. Qui plus est, Ole Gunnar Solskjaer ne serait pas très emballé par l'ensemble de ces joueurs. Autant dire que si sur le papier le Real Madrid cherche à formuler une offre alléchante, sans avoir à sortir un chèque trop important, cela demandera encore quelques retouches et de la patience pour espérer trouver un accord avec Manchester United afin de recruter Paul Pogba.