Real Madrid-PSG : le "Roi d'Europe" contre le prince français

Par Jorge C. Picón. Les grandes soirées de la Ligue des champions reviennent au Bernabéu. L'adversaire, le PSG, est le bon, et le résultat du match aller (1-0) invite à une machada pour les Blancos, qui sont obligés de revenir dans la course s'ils veulent atteindre les quarts de finale de la compétition, ce mercredi. Ancelotti et Modric ont prévenu hier que le soutien des supporters serait la clé de leur succès. Ils savent que, dans des matchs comme celui d'aujourd'hui, ce joueur numéro douze, qui mord et presse comme s'il était un joueur comme les autres, fait la différence. Tout commencera par un accueil de l'équipe à 19h30.

Le Real obligé de forcer le trait

Sur le plan sportif, il y a encore deux doutes dans le onze des Madrilènes. Le premier est de savoir si Kroos sera titulaire. L'Allemand a terminé la séance avec le reste de ses coéquipiers, mais même avec cela sa présence n'est pas pleinement confirmée. Le personnel d'encadrement attendra la fin pour prendre une décision. "S'il est à 100 %, il jouera ; s'il est à 95 %, il ne jouera pas", a déclaré Carletto à la presse. S'il n'est pas apte, Camavinga serait le remplaçant. L'autre inconnue est de savoir qui évoluera au poste d'ailier droit...

"Nous allons jouer le jeu que les fans veulent", a expliqué Ancelotti, faisant référence au fait que son équipe sera offensive et pressante avec l'idée d'étouffer le PSG. Ce sera le plan, essayer de jouer la plupart du temps dans la moitié de terrain adverse comme ils l'ont fait contre la Real Sociedad samedi. Cela comporte le risque de donner plus d'espace aux talents offensifs de l'adversaire, mais c'est un risque qu'il est prêt à prendre. "Nous devons être attentifs à une vigilance défensive", a-t-il déclaré.

Mbappé, en bonne santé et affamé

Le PSG, qui aborde ce match en tant que favori après une victoire écrasante à l'aller, se trouve dans une atmosphère raréfiée. L'équipe a été critiquée lors des derniers matchs alors que la situation en Ligue 1 et en Ligue des champions est bonne. "Je vois que tu ne cherches jamais le côté positif. L'environnement est en ébullition", a déclaré Pochettino avant le match. Malgré cela, l'entraîneur a commenté qu'à l'intérieur du vestiaire c'est différent et qu'il y a du calme pour affronter le match contre Madrid.

Mbappé sera sur la pelouse de Bernabéu. Le Français, qui pourrait être recruté cet été, s'est fait peur lundi après avoir été piétiné par un coéquipier. Cependant, hier, il a été vu en train de marcher et de s'entraîner normalement et aujourd'hui il sera dans l'équipe de départ. Ce sera sa troisième visite au Coliseo Blanco, où il a déjà marqué un but.



Malgré son affection pour le Real Madrid, il a hâte de jouer un bon match et de donner la qualification à ce qui reste son équipe. Bien sûr, certains des fans ont préparé quelques gestes d'affection à son égard. Un duel de style et avec un terrain plein de stars. Benzema, Neymar, Alaba, Marquinhos, Vinicius, Messi, Modric et Verratti seront quelques-uns des joueurs qui fouleront le tapis vert au Santiago Bernabéu. Madrid, avec l'élan de ses supporters et la fierté qui le caractérise, surtout dans cette compétition, cherchera à renverser la situation. Les grandes nuits européennes sont de retour : profitons !