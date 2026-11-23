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Le Real Madrid a confirmé qu'Endrick souffre d'une blessure musculaire à la veille du match de Ligue des champions contre le PSV Eindhoven. L'attaquant brésilien, peu utilisé par Jose Mourinho cette saison, va devoir observer une nouvelle période d'absence.

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Nouvelle blessure pour Endrick

Le Real Madrid a officiellement annoncé que l'attaquant brésilien Endrick souffre d'une nouvelle blessure musculaire. L'adolescent était notamment absent du dernier entraînement de l'équipe première à la veille du match de Ligue des champions contre le PSV. Le club espagnol prépare une rencontre européenne cruciale, qu'il devra désormais disputer sans son jeune attaquant prometteur.

Ce problème physique tombe au plus mauvais moment pour l'attaquant très prometteur. Il doit recevoir des soins alors qu'il a absolument besoin d'enchaîner les matches. Au lieu de tenter de gagner du temps de jeu, il doit faire face à une nouvelle interruption frustrante de sa saison.

Le Real Madrid publie un communiqué médical

Le club a publié un communiqué médical pour préciser la nature exacte de l'absence du Brésilien. Les médecins du club ont rapidement examiné l'attaquant après qu'il a signalé une gêne avant cette rencontre européenne cruciale.

« À la suite des examens réalisés aujourd'hui sur notre joueur Endrick par les services médicaux du Real Madrid, une blessure musculaire de l'abducteur de la jambe gauche a été diagnostiquée », a confirmé le club dans son communiqué officiel.

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Le Real Madrid n'a pas donné de date précise pour le retour du jeune attaquant. Le communiqué médical indique simplement que son rétablissement reste « en attente de l'évolution ».

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La frustration grandit pour le Brésilien

Cette nouvelle blessure constitue une déception de plus pour Endrick, dont la saison s'avère particulièrement frustrante. L'entraîneur Jose Mourinho l'a très peu utilisé cette saison, limitant fortement ses occasions de jouer en équipe première.

Cette saison, il n'a disputé que huit matches toutes compétitions confondues, inscrivant un but et délivrant une passe décisive. Il a également souffert d'une blessure qui lui a fait manquer les quatre premiers matches de la saison.

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Absent contre le PSV

Endrick est forfait pour le match imminent contre le PSV et devrait rester indisponible pendant plusieurs jours. Le service médical du Real Madrid suivra de près ce problème à l'adducteur avant de l'autoriser à reprendre l'entraînement collectif.