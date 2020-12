Real Madrid : La stat qui montre que Ramos est irremplaçable

Il n'a pas encore prolongé au Real, mais Sergio ramos est irremplaçable au sein du club merengue.

Sergio Ramos, 35 ans, continue d'être une figure irremplaçable au . L'équipe de Zinedine Zidane souffre à chaque fois que son capitaine est absent et encore plus lorsque les plus gros matchs arrivent en .

En Europe, les Merengue ont du mal lorsqu'il leudr défenseur talismanique n'est pas disponible, perdant huit de leurs 10 derniers matchs alors que le capitaine espagnol ne jouait pas. Heureusement pour Madrid, au cours des 15 dernières années, le défenseur central a été presque toujours présent dans l'équipe, disputant 126 matchs de Ligue des champions (le huitième meilleur total de l'histoire de la compétition).

La séquence de défaites européennes de Madrid a commencé en avril 2018. Ramos a raté le match retour contre la au Santiago Bernabéu. Une rencontre qui semblait décidée après le match aller, avec une victoire de Madrid 3-0 à Turin. Cependant, les Italiens ont fait un retour et c'est seulement sur un penalty converti par Cristiano Ronaldo dans les dernières minutes, Madrid a évité la prolongation.

Ramos a été absent lors des deux dernières défaites à élimination directe club. Le premier revers, enregistré en 2019, a été particulièrement douloureux. Il a raté la défaite de Madrid face à l' à Bernabéu, une défaite humiliante sur le score de 4-1 contre les Néerlandais, alors que le défenseur était installé dans sa loge VIP, enregistrant un documentaire.

La suspension lui avait fait manquer deux matches, avec une autre défaite désastreuse aux mains du PSG au début de la dernière campagne de Ligue des champions. Contre début 2020, son absence au stade Etihad a rendu la progression de l'équipe de Pep Guardiola légèrement plus fluide.

Madrid a perdu 2-1 au match aller dans la capitale espagnole et Ramos a été expulsé. Lors du match retour à Manchester, Madrid a été exclu de sa compétition favorite avec deux erreurs de son partenaire défensif Raphael Varane. Madrid a battu l'Inter 2-0 à San Siro il y a une semaine bien qu'il n'ait pas pu faire appel à Ramos. Le résultat en n'est que l'une des deux victoires de Madrid sans Ramos en Ligue des champions lors des 10 dernières sorties.

Mardi à Kiev, les Merengue ont de nouveau subi une défaite face au Shakhtar Donestk, soit huit défaites et deux victoires en 10 matchs sans leur capitaine.