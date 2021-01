Real Madrid, Kroos toujours aussi exigeant

Toni Kroos dévoile ses objectifs pour la suite de sa carrière, lui qui ets toujours aussi exigeant envers lui-même.

Ayant été au club depuis 2014, Toni Kroos est considéré comme l'un des vétérans du vestiaire du avec Sergio Ramos, Luka Modric, Casemiro et Karim Benzema.

Au cours de ses six années et plus au club, le milieu de terrain de 31 ans a remporté trois titres en . Ajouter ceux-ci à celui qu'il a remporté avec le avant d'arriver au Bernabéu et voilà que son total culmine à quatre triomphes en Coupe d'Europe.

Mais l'Allemand n'est pas du genre à s'attarder sur les victoires passées, Kroos est toujours à la recherche du prochain titre - comme l'exige «le plus grand club du monde» - et sa soif de remporter un autre trophée de la Ligue des champions ne s'est pas calmée. L'international allemand en a discuté et plus encore dans une interview avec le podcast TOMorrow.

Plus d'équipes

Grandeur du Real Madrid: «Je l'ai perçue pour la première fois sans avoir disputé un seul match avec le Real Madrid. C'était le jour de ma présentation. Je ne pense pas que j'aurais été reçu de cette façon ailleurs - devant 30 000 personnes qui ne sont pas venues pour un match mais juste pour voir comment j'ai lancé un ballon pendant trois secondes. C'était totalement différent de tout ce que j'avais jamais vu et vécu. L'auto-exigence en termes de succès et le nombre de titres parle de lui-même. Peu importe que ce soit en , aux États-Unis ou à 300 kilomètres de Madrid, quand vous voyez la réaction des gens, vous vous rendez compte que le Real Madrid arrive et pas n'importe quel autre club. C'est le plus grand club du monde ».

Succès: «C'est quelque chose qui est exigé dans le club où je joue. Ici, le succès passé appartient à hier. Le plus important est le présent et la conquête du prochain titre possible. On apprend aux gens à ne pas se contenter d’avoir remporté tel ou tel titre. »

L'article continue ci-dessous

Caractère: «Les exigences du Real Madrid sont très similaires aux miennes, car un jour j'ai l'intention de mettre un terme à ma carrière de la manière la plus réussie possible. Je ne veux pas laisser de titres en cours de route que je regretterai plus tard. »

Ligue des champions: «Quand vous avez ressenti ce que c'est que de gagner une Ligue des champions, vous voulez le ressentir encore et encore. Vous ne pourrez peut-être pas le faire pendant quelques années, car d'autres veulent aussi voir à quoi cela ressemble, mais ce désir de revivre l'expérience ne disparaît pas. "

Objectifs: «Bien que je l'ai déjà remporté quatre fois, je continue de poursuivre l'objectif de remporter la Ligue des champions pour la cinquième fois. Ce sera difficile (...) Bien sûr, tant que je suis encore actif, je veux tirer le meilleur parti du temps qu'il me reste. "