Real Madrid - Kroos n’a "jamais douté" de Zidane

En conférence de presse, le milieu de terrain du Real Madrid a réaffirmé le soutien du vestiaire à son entraîneur Zinédine Zidane.

Selon plusieurs sources, Zinédine Zidane jouait sa tête samedi dernier face au . Mais, fort de sa victoire dans le Clasico (3-1), le technicien français semble s’être offert un petit sursis sur le banc madrilène.

Il faut dire que la légende du Real - en tant que joueur et entraîneur - sortait alors de deux défaites on ne peut plus inattendues face à Cadix (0-1) en et au (2-3) en Ligue des Champions, mais le vestiaire n’a pas douté pour autant.

"Nous ne doutons pas de lui quand nous perdons"

"Nous n'avons jamais eu de doutes sur Zidane. Nous gagnons et nous perdons ensemble. Nous ne doutons pas de lui quand nous perdons", a rappelé le milieu de terrain allemand en conférence de presse ce mardi.

"Ce serait trop facile de commencer à émettre des critiques dès que nous perdons. Ici, ça ne se passe pas comme ça", a conclu le champion du monde 2014, histoire de rappeler que la Maison Blanche n’est pas un club comme les autres. À confirmer ce mardi soir sur la pelouse de Mönchengladbach.