Palmeiras a surpris les grands clubs européens en prenant une décision concernant sa jeune pépite, Eduardo Conceição, qui figure sur la liste des joueurs convoités lors de ce mercato estival.

Les médias brésiliens et anglais continuent d'associer Barcelone au recrutement du nouveau prometteur footballeur brésilien, Eduardo Conceição, un ailier gauche de 16 ans évoluant à Palmeiras.

Les journaux Manchester Evening et Globo Esporte ont cité le nom du club catalan parmi les concurrents pour le recrutement de l'attaquant de 16 ans, dont le nom est associé depuis plusieurs mois à d'autres clubs comme Manchester United, Manchester City, le Paris Saint-Germain et même le Real Madrid.

Selon ces derniers rapports, Palmeiras, qui détient les droits de Conceição, prévoit de conserver son jeune talent pendant un certain temps, d'autant plus qu'il dispose d'un contrat en cours jusqu'en 2029.

Globo Esporte a rapporté que des discussions ont eu lieu avec Manchester United, ainsi qu'avec Manchester City et Barcelone. Selon ces informations, le prix convenu était d'environ 25 millions d'euros, auxquels s'ajoutaient 15 millions d'euros de bonus.

Cependant, Palmeiras semble avoir durci sa position, souhaitant voir son jeune joueur prometteur progresser au sein de l'équipe première avant d'accepter un transfert, dont la valeur, selon ces rapports, ne serait pas inférieure à 50 millions d'euros lors des prochaines fenêtres de transferts.

Eduardo Conceição est considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs du football brésilien, et Palmeiras garde à l'esprit les transactions lucratives concernant Endrick et Estêvão : Endrick a rejoint le Real Madrid en décembre 2022 pour 72 millions (35 millions fixes, 25 millions de primes et 12 millions de taxes), et Estêvão a été vendu pour 45 millions + 20 millions à Chelsea à l'été 2024.

Globo Esporte a indiqué que Palmeiras avait déjà refusé des offres comprises entre 20 et 25 millions d'euros en provenance d'Angleterre, ainsi que des propositions de Jürgen Klopp, alors directeur mondial du football chez Red Bull, d'abord pour environ 7 millions d'euros et une seconde offre pour 10 millions d'euros.

En janvier, Mundo Deportivo a rapporté que le nom d'Eduardo Conceição était associé à l'intérêt de Barcelone.

Le journal a précisé que le club catalan surveillait le jeune ailier et que, malgré l'admiration qu'ils lui portaient, leur plan consistait à consacrer le gros investissement à un attaquant chevronné.