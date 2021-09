Real Madrid : Eden Hazard dément tout mal-être

Non, Eden Hazard n'est pas malheureux au Real Madrid. L'ailier belge a démenti tout mal-être.

Eden Hazard a joué pour la Belgique lors de sa défaite 5-2 contre l'Estonie. Le meneur de jeu du Real Madrid n'a pas marqué mais il a délivré une passe décisive, jouant jusqu'à ce qu'il soit remplacé à la 74e minute.

Avant le match, il a parlé de sa situation à Santiago Bernabeu et a envoyé un message à Carlo Ancelotti, qui l'a laissé sur le banc pour le dernier match de Madrid avant la pause internationale.

"Ce n'est pas vrai que je suis malheureux à Madrid", a-t-il déclaré. "Je suis très heureux au club mais vous savez qu'un joueur est heureux quand il joue et marque. Je n'ai pas beaucoup joué et je n'ai pas marqué, mais cela n'affecte pas mon affection pour le club. Je suis heureux à Madrid, j'aime la vie que j'y mène. La situation a été compliquée par covid-19, avec des blessures, mais un footballeur est heureux quand il joue. C'est facile d'être heureux quand on marque des buts."

Hazard a rejoint Madrid à l'été 2019 dans le cadre d'un transfert à gros budget en provenance de Chelsea.

Le Belge s'est fait un nom comme l'un des meilleurs joueur du monde pendant son passage à Stamford Bridge, mais il n'a pas réussi à reproduire cette forme dans la capitale espagnole. Les blessures successives, comme il l'a mentionné, ont été la clé pour faire dérailler sa progression, la dynamique s'avérant difficile à construire.

Ancelotti a succédé à Zinedine Zidane cet été, après que le Français ait décidé de mettre un terme à sa deuxième avanture à Madrid.

L'Italien est réputé pour tirer le meilleur de ses joueurs, et beaucoup de supporters merengue espèrent qu'il sera capable de rendre à Hazard, ainsi qu'à Gareth Bale, leurs lettres de noblesse.

Madrid a remporté deux de ses trois matches depuis le début de la saison; ils ont battu Alaves 4-1 et le Real Betis 1-0, et ont fait match nul 3-3 avec Levante. Ils sont en tête de la Liga.