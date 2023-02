Real Madrid : Aurélien Tchouaméni remis en place par la presse espagnole

Moins en vue depuis l'après Coupe du monde, Aurélien Tchouaméni s'est attiré les foudres de la presse espagnole.

Au Real Madrid pus que n'importe où, il suffit de pas grand chose ou d'une simple baisse de régime pour passer d'un extrême à l'autre, passant ainsi de héros un jour à indésirable le lendemain. C'est pour cette raison que Carlo Ancelotti est aujourd'hui sur le sellette, quelques mois seulement après avoir permis au club madrilène de remporter sa 14è Ligue des Champions. En 2015, il avait déjà été limogé un an après avoir conquis la "decima" tant attendue par le club espagnol. À moindre échelle, Aurélien Tchouaméni traverse sa première période de trouble depuis son arrivée chez les Blancos.

Recruté pour 80 millions d'euros l'été dernier, l'ancien Monégasque avait parfaitement assumé le poids de son transfert et son statut dans l'effectif du Real, où il avait la lourde responsabilité de remplacer Casemiro au milieu de terrain. Un début d'aventure rêvé pour le joueur pour le joueur qui n'avait alors que 22 ans, dont les performances en club combinées aux absences de certains cadres chez les Bleus, comme N'Golo Kanté et Paul Pogba, lui ont permis d'obtenir une place de titulaire à la Coupe du monde 2022. Au Qatar, le milieu formé à Bordeaux a continué à briller, marquant notamment un superbe but contre l'Angleterre en quart de finale. Le seul point négatif de son Mondial restera son tir au but manqué en finale contre l'Argentine.

Tchouaméni en difficulté depuis le Mondial

Mais depuis son retour, Tchouaméni est plus dans le dur, et surtout moins influent dans le jeu des Merengues. Et sa blessure musculaire qui l'a éloignée des terrains pendant trois semaines n'a rien arrangé, puisqu'elle a même permis à Dani Ceballos d'enchaîner les matches et les performances convaincantes. De son côté, l'international français a subi les critiques de la presse espagnole. "Le problème, c’est que le joueur qui est parti à la Coupe du monde n’est pas le même qui en est revenu. Ni sur, ni en dehors du terrain. Le principal problème est sportif, car avant la blessure qu’il a subie avant la Supercoupe d’Espagne, il n’était pas à son niveau (notamment lors du naufrage face à Villarreal). C’est un footballeur qui s’appuie beaucoup sur sa puissance physique et en ce moment, il n’est pas au mieux de sa forme. Il doit serrer les dents…", peut-on ainsi lire dans Relevo.

L'attitude de Tchouaméni pointée du doigt

Pour ne rien arranger, l'attitude du joueur est elle aussi ciblée par le média espagnol. Le 19 janvier, sa présence lors du match de NBA entre les Detroit Pistons et les Chicago Bulls à Paris avait créé la polémique - le Real disputait ce jour un 8è de finale de Coupe du Roi contre Villarreal - contraignant le joueur de 23 ans à présenter publiquement ses excuses sur son compte Twitter. Un épisode qui n'a pas échappé à Relevo, qui souligne la prise de confiance jugée trop grande de Tchouaméni. "L’autre préoccupation chez lui est extra-sportive. La plupart des anciens du groupe lui ont déjà accordé une certaine attention et même les employés de Valdebebas ont été surpris par l’attitude qu’il a eue depuis son retour de la Coupe du Monde. Sa belle performance au Qatar, où il a terminé vice-champion, lui a fait perdre ce profil bas avec lequel il a atterri au Real Madrid. En ce sens, l’épisode qui a le plus dérangé a été son escapade pour regarder un match de NBA à Paris alors que Madrid jouait les quarts de finale de la Coupe du Roi à La Cerámica", ont-ils souligné.