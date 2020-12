Real Madrid : Après Modric, au tour de Ramos et Vazquez ?

Le Real Madrid aurait enclenché le mode "prolongation de contrat" au sein de son effectif professionnel selon Marca.

Ayant conclu un accord de principe avec Luka Modric pour prolonger son contrat d'un an, l'attention du se tournerait désormais vers les autres joueurs de l'équipe première dont les contrats expirent à la fin de cette saison.

Real Madrid : Modric va prolonger

Le cas le plus connu est celui de Sergio Ramos, dont le bail à l'Estadio Santiago Bernabeu expire en juin 2021. Il n'y a toujours pas d'accord avec le capitaine du Real Madrid mais, après l'assemblée des socios du club merengue le 20 décembre, le budget pour cette saison est désormais fixé et les deux parties savent où elles en sont.

Ramos n'a pas caché son désir de continuer à jouer pour "Los Blancos" et a fait part au club de ses demandes en termes de taille et de durée d'un éventuel nouvel arrangement.

Tout sera réglé lorsque le défenseur rencontrera le président Florentino Perez - la relation entre les deux hommes est ancienne et étroite. Le Real Madrid continue d'avoir pour politique de donner aux joueurs plus âgés des contrats d'un an, mais Ramos souhaite une prolongation plus longue que cela. Les deux équipes veulent parvenir à un accord pour prolonger le séjour de l'arrière central au Bernabeu, le club appréciant toujours sa performance en tant que joueur et leader.

L'article continue ci-dessous

Et Lucas Vazquez dans tout ça ? La situation contractuelle de l'ailier est à nouveau en quesion en raison de ses performances exceptionnelles pour les merengue lors de la saison 2020/21.

Le produit de l'académie du Real Madrid démarre désormais régulièrement des matchs et contribue fortement aux résultats, de sorte que le débat sur l'opportunité de prolonger son contrat actuel au-delà de l'été prochain est de retour.

L'Espagnol s'est vu proposer une prolongation de contrat à l'été 2019, mais cela ne s'est pas concrétisé à l'époque.