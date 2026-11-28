Comment regarder Real Betis contre Rayo Vallecano avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où des restrictions géographiques peuvent s’appliquer ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Choisissez un VPN fiable . Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, mobile, tablette).

. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, mobile, tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour accéder à l’intégralité du contenu et profiter du match !

Divertissement Global Disney+ ✅ Bien que ce soit une plateforme de divertissement, Disney+ propose exactement les mêmes 10 matchs de LaLiga par week-end que DAZN, sans aucune restriction. ✅ Grâce à son forfait avec publicité, la plateforme offre l'option la plus abordable du marché français pour suivre le football espagnol. ✅ Permet de combiner son abonnement football avec l'immense catalogue de séries et de films de Disney, Marvel, Star Wars et FX au sein d'une seule et même application. Prix de départ 5,99 € par mois S'abonner à Disney+

Avant-match

LaLiga - Journée 14 28 nov. 2026 - 08:00 Estadio de La Cartuja

Le Real Betis reçoit le Rayo Vallecano en LaLiga à l’Estadio de La Cartuja, à Séville. Le club hôte occupe la quatrième place, tandis que les visiteurs sont 16es.

L’équipe de Manuel Pellegrini arrive en confiance. Elle s’est imposée 2-0 sur le terrain du Slovan Bratislava en Ligue des champions mardi, après avoir fait match nul 1-1 contre Séville lors d’El Gran Derbi.

Antony avait donné l’avantage au Betis dans ce derby avant l’égalisation de Kike Salas dans le temps additionnel. Malgré ce coup dur tardif, le Betis n’a perdu qu’un seul de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues.

Le Rayo Vallecano arrive à Séville dans une période plus difficile. L’équipe de Benat San Jose s’est inclinée 1-0 contre Valence le week-end dernier. C’était sa deuxième défaite consécutive en championnat sans marquer, après un revers 1-0 face à la Real Sociedad.

Cette série fait suite à une victoire 3-0 à domicile contre le Celta Vigo : le Rayo a donc montré qu’il pouvait s’imposer avec autorité. Il devra retrouver son efficacité offensive face à un Betis qui a gardé sa cage inviolée à deux reprises lors de ses cinq derniers matches.

Le Betis et le Rayo se sont quittés sur un match nul lors de quatre de leurs cinq dernières confrontations en championnat. Difficile, donc, de les départager avant cette rencontre.