L'expulsion de Vinicius Junior face à Villarreal a déclenché une nouvelle vague de polémique au sein du Real Madrid, après que des proches de la star brésilienne ont exprimé leur mécontentement à l'égard de la décision arbitrale, en évoquant un fait antérieur qui a soulevé des interrogations sur la cohérence des décisions.

Selon le site français « Foot Mercato », citant le journal espagnol « Marca », des membres de la famille de Vinicius et ses amis ont commenté l'incident lors duquel le joueur a tiré les cheveux de Nathan Nandez Saliba, ce qui a entraîné l'annulation de son but et le brandissement du carton rouge à son encontre.

Bien que l'un des proches du porteur du maillot numéro 7 ait reconnu que les règles pouvaient justifier la décision de l'arbitre, il s'est interrogé sur la cohérence de leur application, en déclarant : « La règle est juste, mais ont-ils oublié ce qui s'est passé face à Valence ? »

Cette déclaration reflète un sentiment d'injustice dans les couloirs du club madrilène, dans un contexte de montée des critiques concernant les critères de l'arbitrage en Liga.

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La situation devient d'autant plus sensible avec l'éventualité d'une suspension de Vinicius, ce qui pourrait menacer sa participation au Clasico attendu face à Barcelone, laissant ainsi son expulsion au cœur de la polémique au Real Madrid et dans les médias espagnols.