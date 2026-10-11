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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

Réactions des proches de Vinicius Junior à son expulsion controversée

Vinicius Junior
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Ont-ils oublié ce qui s'est passé face à Valence ?

L'expulsion de Vinicius Junior face à Villarreal a déclenché une nouvelle vague de polémique au sein du Real Madrid, après que des proches de la star brésilienne ont exprimé leur mécontentement à l'égard de la décision arbitrale, en évoquant un fait antérieur qui a soulevé des interrogations sur la cohérence des décisions.

Selon le site français « Foot Mercato », citant le journal espagnol « Marca », des membres de la famille de Vinicius et ses amis ont commenté l'incident lors duquel le joueur a tiré les cheveux de Nathan Nandez Saliba, ce qui a entraîné l'annulation de son but et le brandissement du carton rouge à son encontre.

Bien que l'un des proches du porteur du maillot numéro 7 ait reconnu que les règles pouvaient justifier la décision de l'arbitre, il s'est interrogé sur la cohérence de leur application, en déclarant : « La règle est juste, mais ont-ils oublié ce qui s'est passé face à Valence ? »

Cette déclaration reflète un sentiment d'injustice dans les couloirs du club madrilène, dans un contexte de montée des critiques concernant les critères de l'arbitrage en Liga.

La situation devient d'autant plus sensible avec l'éventualité d'une suspension de Vinicius, ce qui pourrait menacer sa participation au Clasico attendu face à Barcelone, laissant ainsi son expulsion au cœur de la polémique au Real Madrid et dans les médias espagnols.

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