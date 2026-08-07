Réaction surprenante de Mourinho : comment le Real Madrid gère-t-il l'échec du transfert de Rodri ?

Le Real Madrid a encaissé un coup dur lors du mercato estival, après que l'Espagnol Rodri, la star de Manchester City, a tranché en faveur d'un transfert au FC Barcelone, préférant le club catalan à la Maison Blanche, malgré les négociations avancées entre les deux parties ces dernières semaines.

Rodri, âgé de 30 ans, a été au cœur d'une lutte acharnée entre le Real Madrid et le FC Barcelone, avec en parallèle la possibilité d'une prolongation à Manchester City, et ce après son excellente prestation avec la sélection espagnole, son sacre à la Coupe du monde 2026 et l'obtention du titre de meilleur joueur du tournoi.

Le joueur était tout proche de rejoindre le Real Madrid, après être entré en négociations autour d'un contrat de quatre ans, avant que la trajectoire de l'opération ne change de manière soudaine à la suite de l'intervention en force du FC Barcelone. Hans Flick et plusieurs joueurs espagnols des rangs du club catalan ont ainsi joué un rôle pour le convaincre de rejoindre le projet du club.

Selon les informations, Rodri est déjà parvenu à un accord avec le FC Barcelone. Le club catalan doit désormais négocier avec Manchester City, qui avait fixé auparavant la valeur de son joueur à environ 80 millions d'euros.

Des rapports de presse espagnols indiquent que le FC Barcelone s'apprête à formuler une offre initiale de 60 millions d'euros, répartis entre 45 millions d'euros fixes et 15 millions en primes et variables, après que le club a décidé de réorienter les fonds initialement destinés au recrutement d'un défenseur vers le renforcement de l'entrejeu, notamment en l'absence de Frenkie de Jong pour cause de blessure.

Le Real Madrid respecte la décision de Rodri

Malgré l'importance de l'opération pour le Real Madrid, le club merengue a décidé d'accueillir la décision de Rodri avec sérénité, sans entrer dans une nouvelle confrontation avec le joueur.

Selon ce qu'a rapporté le réseau français « Foot Mercato » d'après le quotidien espagnol AS, les dirigeants du Real Madrid étaient conscients que la conclusion de l'opération nécessitait la conviction totale du joueur de rejoindre le club, ce que les responsables de Valdebebas n'ont pas ressenti au cours des négociations.

Le journal a précisé que le Real Madrid a compris les motivations de Rodri et respecté sa décision, allant jusqu'à lui souhaiter bonne chance dans le choix qu'il a fait, sans considérer ce qui s'est passé comme une crise au sein du club.

Mourinho ne veut pas de remplaçant

AS a indiqué que l'entraîneur José Mourinho était constamment informé de l'évolution du dossier, et qu'il estime que l'effectif actuel du Real Madrid comprend des solutions capables d'occuper le poste de milieu de terrain, ce qui renforce la tendance du club à ne pas bouger pour recruter un remplaçant direct de Rodri.

Selon le quotidien El Mundo également, le Real Madrid n'a pas l'intention de se lancer sur le marché des transferts à la recherche d'un nouveau milieu de terrain après l'échec du dossier Rodri.

Le journal a précisé que les dirigeants du club considèrent que la décision du joueur était avant tout personnelle, et qu'ils doivent l'accepter, soulignant que la direction du Real Madrid avait formulé une offre qualifiée de « très bonne », dans un réel désir de le recruter, mais que l'opération n'a finalement pas abouti.

Il a ajouté que Mourinho est satisfait des options actuellement présentes dans l'équipe, et qu'il n'y a donc aucune intention de recruter un autre joueur au poste de Rodri durant la période actuelle.

En revanche, l'agent du joueur a tenu à saluer la manière dont le Real Madrid et son président Florentino Pérez ont géré les négociations, affirmant que le club merengue a entretenu une relation professionnelle et remarquable tout au long des pourparlers.

Colère des supporters à Madrid

Alors que le Real Madrid a accueilli avec sérénité la décision de Rodri, il n'en a pas été de même pour les supporters du club, qui ont exprimé leur colère face au transfert du joueur chez le rival barcelonais.

Le quotidien Marca a affirmé qu'une large frange des supporters du Real Madrid voyait en Rodri le choix idéal pour renforcer l'entrejeu, tant sur le plan sportif que financier, en particulier après l'obtention du titre de meilleur joueur de la Coupe du monde.

Le journal a indiqué que les comptes du Real Madrid sur les réseaux sociaux ont connu une vague de commentaires de supporters réclamant le recrutement du joueur, que les photos de Rodri se sont largement répandues, tandis que le slogan « Recrutez Rodri » s'est transformé en une revendication populaire relayée en masse.