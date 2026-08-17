Le FC Barcelone a vécu ces dernières heures au rythme de mouvements intenses, après avoir bouclé les transferts de João Cancelo et Rodri, deux opérations qui ont contraint la direction à accélérer la planification de la nouvelle saison.

Et alors que les supporters barcelonais célèbrent deux recrues de poids, Aymeric Laporte, défenseur de l'Athletic Bilbao, a attiré l'attention par un geste qui n'est pas passé inaperçu.

Le journal Sport a rapporté que Laporte avait mis un « j'aime » sur Instagram, sous une publication de l'expert du mercato Fabrizio Romano concernant les transferts de Cancelo et Rodri vers le Barça.

Cette interaction ne confirme l'existence d'aucune négociation, mais elle a relancé les spéculations autour de l'avenir du défenseur international espagnol, dont le nom a de nouveau été associé à un possible transfert au Barça.

L'intérêt du Barça pour recruter Laporte n'est peut-être pas nouveau. Le défenseur gaucher, âgé de 32 ans, a été l'une des grandes vedettes de l'Espagne lors de la Coupe du monde 2026 et a formé, aux côtés de Pau Cubarsí, une charnière défensive décisive dans le sacre de la Roja.

C'est précisément cette relation qui a retenu l'attention du Barça, car le club catalan cherche un défenseur gaucher expérimenté, capable d'apporter concurrence, expérience et leadership au cœur de la défense. Le profil de Laporte correspond aux critères fixés par Deco.

Mais l'opération n'est pas aussi simple que l'ont laissé entendre certains rapports initiaux. Au cours des premières semaines du marché des transferts, s'est répandue l'idée que Laporte disposait d'une clause libératoire avoisinant les 15 millions d'euros.

L'Athletic Bilbao s'est empressé de démentir ce chiffre, précisant qu'il n'avait pas l'intention de faciliter le départ de l'un de ses joueurs importants.