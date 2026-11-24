Informations sur l'équipe

Côté Leipzig, Martin Demichelis devrait aligner le onze de départ suivant : Vandevoordt, Raum, Lukeba, Baku, Orbán, El Aynaoui, Banzuzi, Baumgartner, Nusa, Gruda et Rômulo Cruz. Aucune blessure ni suspension n'est signalée pour le moment.

Pour Lens, Didier Digard devrait s'appuyer sur un onze probable composé de Risser, Antonio, Aguilar, Baidoo, Thauvin, Skóraś, Haïdara, Hazard, Cuisance, Udol et Sotoca. Aucune indisponibilité n'est à déplorer à ce stade, et les informations seront actualisées à l'approche du coup d'envoi.

Présentation du match

Ligue des Champions - Journée 5 24 nov. 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

Le RB Leipzig reçoit Lens à la Red Bull Arena en Ligue des champions, dans un duel entre deux équipes encore à la recherche de stabilité sur la scène européenne.

Les Saxons abordent cette rencontre avec de l'élan. Leur dernier succès en Bundesliga, un 5-1 sur la pelouse de l'Union Berlin, a rappelé la puissance offensive de la bande de Martin Demichelis.

La défense reste en revanche un point de fragilité. Leipzig a encaissé onze buts sur ses cinq derniers matchs, et la défaite 3-2 à domicile contre Manchester City a montré avec quelle facilité l'équipe peut être mise sous pression.

Lens arrive en Allemagne avec ses propres soucis. L'équipe de Didier Digard n'a gagné qu'une fois sur ses cinq dernières sorties, et la lourde défaite 9-1 à Côme pèse toujours sur le moral des Sang et Or.

Le match nul 1-1 contre Toulouse en Ligue 1 a toutefois mis fin à une série de trois défaites consécutives. Ce signe de reprise reste modeste pour un club qui n'a marqué que cinq buts sur ses cinq derniers matchs.

Les deux formations évoluent dans le bas du classement de la phase de ligue, et chaque point compte. Voici toutes les informations pour suivre la rencontre.

La forme

Leipzig compte trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches, avec 16 buts marqués et huit encaissés. Le dernier résultat est un net succès 5-1 à l'Union Berlin en Bundesliga, après un 5-2 contre Augsbourg.

Les Saxons ont aussi perdu 3-2 contre Manchester City en Ligue des champions et 5-4 face au Mlada Boleslav lors d'un match amical.

Lens affiche une victoire, un nul et trois défaites sur la même période, pour 5 buts marqués et 13 encaissés. Les Nordistes sortent d'un 1-1 contre Toulouse, après des revers face à Marseille (2-1) et à Como (9-1) en Ligue des champions.

L'historique des confrontations

Les deux clubs se sont peu croisés récemment. Leur dernier duel remonte au 9 août 2025, lors d'un match amical remporté 2-1 par Lens à domicile.

Cette rencontre est la seule référence récente, ce qui laisse peu d'éléments pour dégager une tendance.

Le classement

En Ligue des champions, Leipzig occupe la 29e place du classement et Lens la 33e. Les deux équipes se trouvent donc dans la partie basse du tableau, ce qui donne à chaque point une valeur particulière.