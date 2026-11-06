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RB Leipzig - Augsbourg : heure du coup d’envoi

Bundesliga - Journée 9 7 nov. 2026 - 09:30 Red Bull Arena Leipzig

En Bundesliga, le RB Leipzig reçoit le FC Augsbourg à la Red Bull Arena. Après des résultats en dents de scie ces derniers temps en championnat, l’entraîneur Martin Demichelis veut consolider le capital de points de son équipe.

Leipzig aborde cette rencontre avec trois victoires lors de ses cinq derniers matches officiels, mais reste sur une défaite 3-2 contre Manchester City en Ligue des champions. Avant ce duel avec son rival de la même ville, venu de Bavière, les Roten Bullen se concentrent sur la Bundesliga.

Augsbourg se déplace avec un bilan contrasté : l’équipe de Manuel Baum a remporté un match, fait deux nuls et concédé deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Sa défense s’est montrée fragile.

Six places séparent actuellement les deux équipes au classement de Bundesliga. Leipzig occupe une honorable quatrième place, tandis qu’Augsbourg, dixième, lorgne la première moitié du tableau.

Cette rencontre offre à Leipzig l’occasion de réduire son retard sur le leader, le Bayern Munich. Voici où suivre le match en direct aujourd’hui.

Les faits marquants de la semaine : que s’est-il passé du côté du RB Leipzig et d’Augsbourg ?

Le RB Leipzig aborde ce duel avec trois victoires lors de ses cinq derniers matches officiels. Leipzig s’est incliné 3-2 face à Manchester City en Ligue des champions lors de sa dernière sortie. Auparavant, l’équipe s’était imposée 2-0 sur le terrain de Schalke 04 et avait largement battu Elversberg 4-0. Sur ces cinq rencontres, Leipzig a inscrit douze buts et en a également encaissé douze.

Augsbourg a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 2-1 contre le SC Fribourg en Bundesliga. Auparavant, Augsbourg avait fait match nul 1-1 avec l’Union Berlin et obtenu un remarquable nul 2-2 sur le terrain du Bayern Munich. Sur cette période, Augsbourg a marqué neuf fois et encaissé sept buts.

RB Leipzig - Augsbourg : compositions d’équipe

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