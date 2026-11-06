Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Bundesliga
team-logoRB Leipzig
Red Bull Arena Leipzig
team-logoAugsbourg
Regardez ici ! myCANALRegardez ici ! beIN SPORTS CONNECT
Avec le concours de

RB Leipzig - Augsbourg : qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

RB Leipzig vs Augsbourg
RB Leipzig
Augsbourg
Bundesliga

En Bundesliga, le RB Leipzig affronte Augsbourg. Mais sur quelle chaîne et quelle plateforme de streaming suivre le match en direct aujourd’hui ?

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut alors se révéler très utile.

NordVPN

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée

Regardez le foot partout
  • Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de VPN digne de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone portable ou tablette).
  • Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.
FrancemyCANAL
SuisseSky Sport Bundesliga 1
CanadaFubo
Algérie, Maroc, Vietnam, TunisieMBC Shahid
  • Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné afin de modifier votre localisation numérique (adresse IP).
  • Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site ou ouvrez l’application de streaming officielle de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion.
  • Connectez-vous & trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour obtenir un accès complet et profiter du match !

RB Leipzig - Augsbourg : heure du coup d’envoi

crest
Bundesliga - Journée 9
Red Bull Arena Leipzig

En Bundesliga, le RB Leipzig reçoit le FC Augsbourg à la Red Bull Arena. Après des résultats en dents de scie ces derniers temps en championnat, l’entraîneur Martin Demichelis veut consolider le capital de points de son équipe.

Leipzig aborde cette rencontre avec trois victoires lors de ses cinq derniers matches officiels, mais reste sur une défaite 3-2 contre Manchester City en Ligue des champions. Avant ce duel avec son rival de la même ville, venu de Bavière, les Roten Bullen se concentrent sur la Bundesliga.

Augsbourg se déplace avec un bilan contrasté : l’équipe de Manuel Baum a remporté un match, fait deux nuls et concédé deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Sa défense s’est montrée fragile.

Six places séparent actuellement les deux équipes au classement de Bundesliga. Leipzig occupe une honorable quatrième place, tandis qu’Augsbourg, dixième, lorgne la première moitié du tableau.

Cette rencontre offre à Leipzig l’occasion de réduire son retard sur le leader, le Bayern Munich. Voici où suivre le match en direct aujourd’hui.

Les faits marquants de la semaine : que s’est-il passé du côté du RB Leipzig et d’Augsbourg ?

Le RB Leipzig aborde ce duel avec trois victoires lors de ses cinq derniers matches officiels. Leipzig s’est incliné 3-2 face à Manchester City en Ligue des champions lors de sa dernière sortie. Auparavant, l’équipe s’était imposée 2-0 sur le terrain de Schalke 04 et avait largement battu Elversberg 4-0. Sur ces cinq rencontres, Leipzig a inscrit douze buts et en a également encaissé douze.

Augsbourg a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 2-1 contre le SC Fribourg en Bundesliga. Auparavant, Augsbourg avait fait match nul 1-1 avec l’Union Berlin et obtenu un remarquable nul 2-2 sur le terrain du Bayern Munich. Sur cette période, Augsbourg a marqué neuf fois et encaissé sept buts.

RBL

RBL - Forme

RMA
D4-1
ELV
V4-0
ESN
V1-2
S04
V0-2
MCI
D2-3
But marqué (encaissé)
11/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
FCA

FCA - Forme

FCB
N2-2
ELV
D4-3
FCU
N1-1
SHG
V2-4
SCF
D1-2
But marqué (encaissé)
11/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

RB Leipzig - Augsbourg : compositions d’équipe

RB Leipzig vs Augsbourg Équipes probables

4-2-3-1
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
Formation
Augsbourg crest
Augsbourg
FCA
3-4-2-1
M. VandevoordtM. VandevoordtD. RaumD. RaumC. LukebaC. LukebaB. HenrichsB. HenrichsW. OrbanW. OrbanN. El AynaouiN. El AynaouiE. BanzuziE. BanzuziC. NkunkuC. NkunkuC. BaumgartnerC. BaumgartnerT. GomisT. GomisR. CruzR. CruzF. DahmenF. DahmenJ. GouweleeuwJ. GouweleeuwC. MatsimaC. MatsimaY. KeitelY. KeitelR. FellhauerR. FellhauerH. MassengoH. MassengoA. KadeA. KadeA. IbrahimovicA. IbrahimovicH. BehrensH. BehrensF. RiederF. RiederM. GregoritschM. Gregoritsch
Augsbourg crest
Augsbourg
FCA
4-2-3-1
RB Leipzig

Onze de départ

Augsbourg

Entraineur

  • M. Demichelis
  • M. Baum

RB Leipzig - Augsbourg : forme des équipes

RBL

RBL - Forme

RMA
D4-1
ELV
V4-0
ESN
V1-2
S04
V0-2
MCI
D2-3
But marqué (encaissé)
11/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
FCA

FCA - Forme

FCB
N2-2
ELV
D4-3
FCU
N1-1
SHG
V2-4
SCF
D1-2
But marqué (encaissé)
11/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

RB Leipzig - Augsbourg : bilan des confrontations directes

Face à face

RB LeipzigNulAugsbourg
3
2
0
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
Augsbourg badge
Augsbourg
FCA
1
FDM
Bundesliga
Augsbourg badge
Augsbourg
FCA
0
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
6
FDM
Bundesliga
Augsbourg badge
Augsbourg
FCA
0
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
FDM
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
4
Augsbourg badge
Augsbourg
FCA
0
FDM
Bundesliga
Augsbourg badge
Augsbourg
FCA
2
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
FDM
14Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué2/5

RB Leipzig - Augsbourg : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
8530278+1918
N
V
V
N
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530146+818
N
V
N
N
V
3
FribourgFribourgSCF
85121810+816
V
D
D
V
N
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
85032211+1115
V
V
D
V
D
5
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
84311714+315
V
V
N
N
V
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
D
D
V
V
V
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
V
D
V
D
N
8
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
83231318-511
V
D
V
D
N
9
MayenceMayenceM05
83141717010
D
D
V
D
V
10
AugsbourgAugsbourgFCA
82331815+39
D
N
D
N
D
11
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
83051415-19
V
D
D
V
D
12
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
D
V
V
D
D
13
CologneCologneKOE
8233912-39
N
N
D
V
D
14
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
N
V
N
D
V
15
HambourgHambourgHSV
8305719-129
D
D
V
V
V
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
8143719-127
N
N
N
V
D
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
D
N
D
D
N
18
M'GladbachM'GladbachBMG
81161122-114
N
V
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google