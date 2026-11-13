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Le meneur de jeu de l’équipe de France Rayan Cherki a livré une analyse sans concession de ce qui n’a pas fonctionné lors de la décevante défaite des Bleus face à l’Italie (3-1). Malgré un début prometteur dans cette rencontre de Ligue des nations de l’UEFA, les vice-champions du monde 2026 ont peiné à trouver la faille face à une équipe d’Italie tenace au fil du match.

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Des difficultés tactiques dans un match fermé

Le choc de Ligue des nations de l’UEFA entre ces deux poids lourds européens s’est transformé en une soirée très frustrante pour les hommes de Zinedine Zidane à Milan. L’intensité initiale, qui avait permis à la France d’ouvrir le score, s’est progressivement estompée, laissant les visiteurs sans solution. Face aux médias après le coup de sifflet final, Cherki n’a pas hésité à analyser les failles de la prestation française. Le joueur de Manchester City a souligné que, si le plan de jeu initial semblait fonctionner, la dynamique avait rapidement changé lorsque l’Italie s’était organisée défensivement et avait repris le contrôle.

« Je pense que c’était un match assez compliqué, assez fermé. Nous avons bien commencé. Nous avons fait ce qu’il fallait, en allant les presser haut, comme sur le but. Ensuite, le match est devenu plus compliqué. Nous aurions dû faire circuler le ballon plus vite. Malheureusement, nous ne l’avons pas fait, mais cela nous permettra de tirer beaucoup d’enseignements. Tout ne pouvait pas être parfait. Nous avons essayé de faire de notre mieux, mais ce soir, nous sommes très frustrés », a expliqué Cherki, cité par Foot Mercato.

Une circulation du ballon trop lente et un manque de rythme

L’une des principales critiques du milieu offensif portait sur le rythme des séquences de passes françaises. Face au bloc bas de l’Italie, il était indispensable de faire circuler le ballon rapidement, mais l’exécution sur le terrain est restée bien en deçà du niveau requis. Cherki a estimé que l’équipe était devenue trop statique, permettant aux défenseurs italiens de suivre les appels et de fermer les lignes de passe.

« Je pense que oui, nous permutons bien, nous nous trouvons bien, mais à certains moments du match, nous ne jouons pas assez vite et cela a fait une grande différence. Quand nous nous trouvions rapidement, nous les mettions immédiatement en danger. Quand nous enchaînions les séquences avec beaucoup de touches de balle, cela devenait plus compliqué. C’est dommage, car il y avait de l’espace. Il ne faut pas oublier que la route est encore très longue. Il n’y a rien d’inquiétant dans la prestation de ce soir », a ajouté le meneur de jeu.

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Un manque de variété offensive à corriger

Les statistiques ont également montré à quel point les joueurs créatifs avaient été isolés pendant de longues périodes. Cherki a révélé que Michael Olise et lui avaient été peu servis durant le premier quart d’heure, signe que le ballon ne circulait pas suffisamment d’un côté à l’autre pour étirer les lignes italiennes.

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« Il y a peut-être un manque de réussite. Quand nous entrons sur le terrain face à des blocs regroupés, nous ne devons pas hésiter à faire circuler le ballon de gauche à droite, puis de droite à gauche. Il ne faut pas rester d’un seul côté, par exemple. Je crois que je n’ai touché mon premier ballon qu’à la 14e minute, Michael aussi. Cela montre que nous ne l’avons peut-être pas assez fait circuler », a conclu Cherki.

La première place en vue face à la Turquie, dernière du groupe

Zidane devra désormais tenir compte de ces observations lors des séances d’entraînement. Trouver le moyen d’impliquer davantage des joueurs comme Cherki et Olise dès le début des matches sera essentiel si la France veut retrouver son statut de force dominante du football international. Pour l’heure, l’attention se porte sur la prochaine rencontre et sur la nécessité de se montrer plus dynamique et plus efficace dans le dernier tiers du terrain.

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Le prochain match, à Bordeaux contre la Turquie, dernière du groupe, offre une excellente occasion de rebondir. La première place restera à portée de la France, à condition que les autres résultats lui soient également favorables.