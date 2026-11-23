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L'Espagnol Mikel Arteta, entraîneur d'Arsenal, a fait le point sur la blessure de son gardien David Raya, survenue lors du match face à Newcastle United. Il a assuré qu'elle n'était pas très grave, ce qui laisse au club londonien l'espoir de récupérer rapidement son portier titulaire.

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Raya a dû quitter la pelouse de St James' Park à la 70e minute du match entre Arsenal et Newcastle, conclu sur un nul 2-2 samedi, après s'être blessé à l'épaule gauche à la suite d'un choc avec l'attaquant de Newcastle William Osula. Le gardien espagnol semblait souffrir énormément en sortant du terrain.

Cette blessure a suscité l'inquiétude à Arsenal, d'autant que Raya est l'un des piliers du dispositif défensif de l'équipe. Sa sortie a en outre contraint le staff technique à effectuer un changement au poste de gardien lors d'un déplacement difficile, à un moment où l'équipe est engagée dans une lutte acharnée sur plusieurs tableaux cette saison.

Arteta a évoqué l'état de son gardien avant d'affronter le Borussia Dortmund en Ligue des champions. Il a confirmé que Raya ne serait pas en mesure de disputer le match prévu demain mardi, tout en se montrant optimiste quant aux résultats des premiers examens, la blessure semblant moins grave que ce que l'on craignait au départ.

« Raya n'est pas prêt pour le match de demain, mais cela ne semble pas très grave. Nous devons effectuer d'autres examens demain, mais la situation est très encourageante et semble meilleure que prévu », a déclaré l'entraîneur d'Arsenal, selon des propos rapportés par le « Daily Mail ».

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Arteta a ensuite souligné l'ampleur de l'inquiétude ressentie par le staff technique après la blessure : « Nous nous attendions à quelque chose de bien pire, parce qu'il supportait à peine la douleur, mais le premier examen a révélé quelque chose de plus encourageant. » Il faisait ainsi référence à l'amélioration constatée lors des premières évaluations médicales du gardien espagnol.

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Le manager d'Arsenal a révélé que Raya n'aurait pas besoin d'une intervention chirurgicale, ce qui constituait la principale source d'inquiétude du club. Il a expliqué qu'une opération aurait signifié une absence de plusieurs mois pour le gardien, un coup dur pour l'équipe dans la suite de la saison.

Quant à la possibilité de voir Raya disputer le choc face à Manchester City en Premier League dimanche prochain, Arteta n'a pas apporté de réponse définitive. Il a indiqué que le staff médical procéderait à des examens complémentaires afin de déterminer comment le gardien réagit au traitement : « Nous ferons d'autres examens demain et nous saurons alors. » Sa présence pour ce match très attendu reste donc en suspens jusqu'aux résultats de la nouvelle évaluation médicale.

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En l'absence de Raya face au Borussia Dortmund, Kepa Arrizabalaga devrait avoir l'occasion de débuter. Arteta a par ailleurs insisté sur l'importance de maintenir tous les gardiens prêts, dont Ilan Meslier, troisième dans la hiérarchie des portiers de l'équipe, soulignant que chacun doit être en mesure de faire face à ce type de situation imprévue.

Arteta a précisé à ce sujet que le staff technique veillait de près à préserver Kepa et Ilan Meslier, ajoutant que tous les gardiens devaient être prêts car les blessures peuvent survenir à tout moment. Cela illustre l'importance de disposer de solutions de rechange opérationnelles au poste de gardien, surtout avec l'enchaînement des matchs et la multiplication des compétitions.

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Ces nouvelles tombent à un moment délicat pour Arsenal, qui compte énormément sur Raya pour protéger ses buts et organiser sa défense. Le gardien espagnol a livré des prestations remarquables avec l'équipe et s'est imposé comme l'un des éléments clés du collectif qui a permis au club londonien de jouer les premiers rôles en Premier League.

L'absence possible de Raya représente un défi supplémentaire pour Arteta, d'autant que le choc face à Manchester City approche et revêt une grande importance dans la course au titre. Les premiers signes indiquant qu'une opération n'est pas nécessaire apportent toutefois un certain soulagement à Arsenal, dans l'attente des prochains examens qui détermineront la date de retour prévue du gardien sur les terrains.