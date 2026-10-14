Raphinha sera-t-il de retour pour le choc face à Paris et le Clasico ?

Le doute planne sur la date du retour à la compétition du Brésilien Raphinha, la star du Barça, absent lors des deux dernières rencontres du club catalan en raison d'une gêne à la cuisse contractée durant la trêve internationale avec sa sélection.

Selon le site « Tribuna », le Barça espère récupérer Raphinha pour le choc face au Paris Saint-Germain, si sa récupération suit le plan établi, mais sa participation contre le Real Betis paraît exclue.

Le Barça s'apprête à enchaîner une série de rendez-vous importants dans les jours à venir, puisqu'il se déplace chez le Real Betis le samedi 17 octobre, avant de prendre la direction de la France pour affronter le Paris Saint-Germain le mardi 20 octobre, en Ligue des champions.

Le Barça doit ensuite recevoir son rival du Real Madrid le dimanche 25 octobre, pour le premier Clasico entre les deux équipes de la saison 2026-2027, ce qui rend les prochains jours décisifs pour évaluer la disponibilité de Raphinha lors de ce sommet tant attendu.

Le staff technique dirigé par Hansi Flick espère que Raphinha retrouvera sa plénitude physique avant le rendez-vous européen, ce qui lui donnerait une chance de figurer dans le groupe pour le Clasico cinq jours plus tard, mais le rapport ne confirme pas de façon définitive la date de son retour.

Malgré l'absence de l'ailier brésilien, le Barça n'a pas souffert offensivement de manière évidente lors de son dernier match, après avoir signé une large victoire face à Galatasaray sur le score de 4-1 en Ligue des champions, en profitant de la diversité de ses options offensives.

Le retour de Raphinha reste lié à l'évolution de son état physique dans les prochains jours, le Barça souhaitant éviter toute précipitation avant qu'il ne retrouve l'intégralité de ses moyens, surtout à l'approche du match contre le Real Madrid.