Le Barça se prépare à conclure une transaction urgente lors du mercato hivernal, si le besoin s'en fait sentir, après que des rapports ont révélé les démarches du club pour renforcer sa défense, ainsi que l'étude de solutions financières lui permettant d'élargir sa marge de manœuvre au regard du fair-play financier.

Selon le journal espagnol « Sport », le Barça cherche à recruter un défenseur central, d'autant que la prolongation du contrat de Raphinha représente un coup de pouce majeur pour les plans du Barça sur le marché des transferts.

Le journal a souligné que la prolongation du contrat du joueur brésilien jusqu'en 2030, avec une redistribution de son salaire, offrira une marge supplémentaire au Barça au regard de la règle du fair-play financier.

Ferran Olivé, vice-président du club, a expliqué lors d'un entretien avec l'émission « Què t'hi jugues! » sur la radio « Cadena SER » qu'« il y a un excédent, mais il est très limité, et il oscille entre 3 et 4 millions ».

Cette marge financière devrait augmenter grâce à la prolongation du contrat de Raphinha, dont le salaire sera moins élevé jusqu'à la fin de la saison en cours, en raison de la répartition de ses émoluments sur les saisons à venir.

Ainsi, le Barça disposera d'options pour conclure un nouveau transfert, même s'il ne sera pas d'une grande valeur financière, car le club ne pourra pas assumer le coût de l'achat d'un joueur de premier rang, en plus de son salaire. Il peut toutefois recourir à d'autres solutions, comme un recrutement sous forme de prêt.

C'est cette formule qui avait permis l'arrivée de João Cancelo au Barça lors du dernier mercato hivernal, en provenance du championnat saoudien, avant que le club catalan ne parvienne à boucler son transfert de manière définitive pour une durée de 3 saisons l'été dernier.

Le nom de Lisandro Martínez figure parmi les options susceptibles de correspondre à ce plan, lui dont le contrat avec Manchester United expire le 30 juin 2027, ce qui le rend capable de négocier avec n'importe quel club dès janvier. De plus, son différend avec l'entraîneur Michael Carrick pourrait faciliter son départ du club anglais.

Manchester United ne sera pas en mesure de réclamer une contrepartie financière élevée pour céder le joueur, et Martínez pourrait rejoindre le Barça avec un salaire réduit lors de la première phase de son contrat, l'écart financier étant régularisé ultérieurement.

Le Barça dispose ainsi de plusieurs pistes pour agir sur le marché des transferts hivernal, face au besoin mis en évidence par la récente vague de blessures au sein de l'équipe.

Bien que Jules Koundé, Eric García et Andreas Christensen soient proches de boucler leurs programmes de rétablissement, l'équipe souffre d'un manque d'options au poste de défenseur central, ce qui pousse l'entraîneur Hansi Flick à éviter de prendre des risques, dans sa volonté de jouer la course à tous les titres.