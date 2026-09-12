Raphinha frappe à la porte de Neymar : des statistiques impressionnantes le placent parmi les légendes du Barça

Il ne s'agit plus seulement de parler de la fulgurance de Raphinha avec le Barça comme d'un simple envol exceptionnel ou d'une flamme passagère : les chiffres confirment que la star brésilienne a atteint une étape qui fait d'elle l'un des compatriotes les plus marquants de l'histoire du club catalan.

En inscrivant un doublé face au Feyenoord lors de l'entrée en lice du Barça en Ligue des champions, Raphinha a égalé les statistiques de son idole Neymar sous le maillot catalan dans la compétition continentale, se rapprochant davantage de l'élite des stars brésiliennes qui ont brillé au Barça, au premier rang desquelles Evaristo, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho et Neymar.

Selon le journal « Sport », Raphinha est arrivé au Barça il y a 4 ans sans le grand tapage qui a accompagné l'arrivée de certains de ses compatriotes, mais il a réussi, grâce au travail, au professionnalisme, à la détermination, à la qualité et à la capacité de surmonter les difficultés, à gagner la confiance des supporters du club et à s'imposer comme l'un des éléments les plus importants de l'équipe.

Hans Flick a joué un rôle central dans cette transformation, l'entraîneur allemand ayant trouvé la meilleure façon d'exploiter les qualités du joueur, le poussant chaque saison vers de nouveaux défis, ce que Raphinha a accepté et su transformer en point fort.

Un début exceptionnel

Raphinha vit un début de saison historique, après s'être mué en véritable avant-centre et avoir réussi à inscrire 8 buts au cours des 5 premiers matches officiels, à raison de 6 buts en Liga et 2 buts en Ligue des champions, tout en portant le brassard de capitaine.

Le Brésilien a prouvé qu'il était capable de tenir le rôle d'attaquant de pointe avec une grande efficacité, au moment où le Barça avait besoin de compenser l'absence de Robert Lewandowski, en plus de l'échec du transfert de Julián Álvarez.

Avec ses performances actuelles, Raphinha est devenu l'un des attaquants les plus décisifs d'Europe, après avoir réussi à s'adapter à un nouveau poste sans perdre son danger ni son influence habituelle.

La Ligue des champions, son terrain de prédilection

Le stade du Feyenoord a été le témoin de l'un des matches les plus marquants de Raphinha cette saison, puisqu'il a inscrit un doublé lors d'une soirée pluvieuse au cours de laquelle il a livré une prestation exceptionnelle.

Ce doublé n'a pas seulement compté par la manière dont les deux buts ont été inscrits, il a aussi revêtu une valeur historique, Raphinha entrant dans le top 10 des meilleurs buteurs brésiliens de l'histoire de la Ligue des champions, ce qui lui a également permis d'égaler les statistiques de Neymar avec le Barça dans la compétition.

En 34 matches européens sous le maillot du Barça, Raphinha a inscrit 21 buts et délivré 18 passes décisives, atteignant 39 contributions offensives directes.

Quant à Neymar, au cours des quatre saisons qu'il a passées au Barça entre 2013-2014 et 2016-2017, il a inscrit 21 buts et délivré 19 passes décisives en 40 matches de Ligue des champions, pour un total de 40 contributions offensives.

Fait remarquable, Raphinha a réalisé ses statistiques en un nombre de minutes moindre, puisqu'il a disputé 2 610 minutes en Ligue des champions, contre 3 408 minutes pour Neymar, ce qui lui confère un meilleur ratio en matière d'efficacité offensive.

Neymar conserve toutefois une supériorité historique importante, après avoir été sacré champion de la Ligue des champions avec le Barça en 2015, lors de la saison où l'équipe a réalisé un triplé historique sous la direction de Luis Enrique.

Neymar, un modèle à part

Ronaldinho Gaúcho était l'idole de Raphinha durant son enfance, d'autant que l'ancienne star du Barça entretient une relation d'amitié avec le père du joueur, mais Neymar a occupé par la suite une place particulière dans le cœur de l'actuelle star du Barça.

Raphinha a toujours considéré Neymar comme l'un des plus grands talents que le Brésil ait produits à l'époque moderne, et leur participation commune avec la sélection brésilienne a représenté une occasion de renforcer leur relation, avant qu'elle ne se transforme en une solide amitié en dehors du terrain également.

En mai dernier, lorsque Carlo Ancelotti a annoncé la liste du Brésil pour la Coupe du monde, Raphinha et son épouse Natalia ont été parmi les premiers à contacter Neymar à Santos pour le féliciter de son retour dans la liste de la sélection.

C'est pourquoi égaler les statistiques de Neymar avec le Barça en Ligue des champions revêt une saveur particulière pour Raphinha, qui se rapproche d'un nouveau pas de l'objectif qu'il s'est fixé depuis son arrivée au club : laisser son nom gravé dans l'histoire du Barça.

Les données actuelles indiquent que l'histoire ne s'arrêtera pas là, d'autant que le Barça a déjà commencé à réfléchir à l'amélioration et à la prolongation du contrat de Raphinha, une démarche qui reflète le statut qu'il a atteint au sein de l'équipe.