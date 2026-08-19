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FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport
Loai Mohamed

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Raphinha devance Hamza Abdelkrim et remporte un prix face à Al-Ahly

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La star brésilienne a inscrit un but sur penalty dans les filets de Choubir.

Le Brésilien Raphinha, star du Barça, a été récompensé par une distinction particulière à l'issue du match contre Al Ahly d'Égypte, disputé dans le cadre de la Coupe Joan Gamper au stade Spotify Camp Nou, ce mercredi soir.

Le Barça a remporté ce trophée amical à son avantage après sa victoire sur le score de 2-1, grâce aux buts de Raphinha et de Hamza Abdelkarim, tandis que la nouvelle recrue Anthony Gordon a raté un penalty dans les dernières minutes.

Après le coup de sifflet final, Raphinha a reçu le trophée de meilleur joueur du match, décerné par le comité organisateur du tournoi.

Le but de Raphinha est venu d'un penalty, qu'il a lui-même obtenu avant de le convertir avec succès à la droite du gardien Moustapha Chobeir.

La star brésilienne a devancé l'Égyptien Hamza Abdelkarim, auteur du premier but des Blaugranas dans la rencontre, après avoir converti un centre au ras du sol d'Alejandro Baldé au fond des filets.

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