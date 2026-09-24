Alejandro Hernández Hernández est l’homme à abattre aux Pays-Bas après la première période contre l’Allemagne. À la pause, les Allemands mènent 0-1, et selon beaucoup, c’est aussi grâce à l’arbitre espagnol.

À la douzième minute, Van Dijk pensait donner l’avantage à la sélection néerlandaise de la tête sur un corner, mais après une longue intervention de la VAR, la fête n’a pas eu lieu. Brian Brobbey aurait gêné le gardien Marc ter Stegen dans sa surface de but, ce qui a entraîné l’annulation du but.

Ridicule, estime Rafael van der Vaart. « C’est une honte absolue, je n’y comprends rien. C’est incroyable. Il ne fait quasiment rien. On a quand même le droit de se toucher, ce n’est pas comme si le gardien pouvait faire tout ce qu’il veut », fulmine-t-il auprès de la NOS.

« C’est tout simplement très mal gardé, de toute façon il est mauvais », poursuit Van der Vaart. « Surtout avec ses pieds, alors que c’est normalement sa qualité. Celui-ci ne doit jamais être refusé. Il est validé dans un premier temps, donc la VAR ne doit tout simplement pas intervenir là-dessus. »

Ronald de Boer est totalement d’accord avec son collègue. « Exactement, il sent le bras de Ter Stegen et il s’élargit un tout petit peu en mettant ses fesses en arrière. Mais sans aucun geste brutal. C’est totalement injustifié. »