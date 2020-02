Racisme - Cagliari : Trois supporters bannis à vie

Le club italien a décidé de sévir contre trois supporters à l'origine d'insultes discriminatoires dans son stade ces derniers mois.

Le club de , actuellement huitième de , a décidé de sévir face aux actes racistes qui se sont produits ces derniers mois dans son stade. Trois supporters ont ainsi été bannis à vie. L'annonce a été faite ce vendredi après-midi par le club sarde lui-même dans un communiqué.

"Le Cagliari Calcio annonce qu'il a pris des mesures à l'encontre de trois personnes reconnues et signalées pour avoir tenu des propos discriminatoires et injurieux de nature raciste à l'encontre de joueurs adverses lors de matches joués à la Sardaigne Arena ces derniers mois.

📄 | COMUNICATO



Sardegna Arena, tre misure interdittive.

Vietato a vita l’accesso allo stadio.



➡️ https://t.co/fK15eKzDJO pic.twitter.com/8yH8Y3Bz8L — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) February 14, 2020

"L'identification des personnes concernées, titulaires de billets occasionnels dans les secteurs Distinti et Tribuna, a été rendue possible grâce à l'action coordonnée des stewards et du personnel de la sécurité interne du club. Conformément à la réglementation en vigueur, mais surtout pour protéger les supporters de Cagliari, de la ville de Cagliari et de toute la Sardaigne, qui en termes d'accueil et de respect n'ont certainement pas besoin de prendre des leçons, des suspensions ont été imposées, qui empêcheront à jamais ceux qui se sont rendus coupables de ces actes regrettables d'entrer dans le stade, pour quelque événement que ce soit.

"Le niveau d'attention et de sensibilité pour empêcher quiconque de compromettre les valeurs auxquelles le club et ses fans croient est et sera toujours la priorité de Cagliari".

Un message antiraciste fort, également reconnu par le président de la Lega , Paolo Dal Pino, qui a encouragé les autres clubs à s'inspirer de l'exemple srade : "Félicitations à Cagliari et au président Giulini pour avoir donné suite par des actions concrètes à ce qui avait été annoncé dans la lutte contre le racisme. C'est la voie à suivre pour éliminer à jamais de nos stades les comportements non civilisés.

"Il serait souhaitable que l'interdiction qui leur est faite soit étendue à tous les autres stades de la Serie A afin qu'ils ne puissent plus assister à aucun match de football, comme c'est le cas dans certains pays étrangers".