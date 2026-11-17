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L'Égypte dispute un match important sur la pelouse du Malawi, avec l'ambition de valider officiellement son billet pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations 2027. Un nouveau test pour les hommes d'Ali Maher, qui cherchent à enchaîner les victoires et à confirmer leur domination dans le groupe 2.

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Ali Maher, sélectionneur de l'Égypte, a dévoilé le onze de départ qui affrontera le Malawi au Bingu National Stadium, dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

L'Égypte aborde la rencontre avec un net avantage psychologique, après sa large victoire 5-0 contre le Malawi vendredi dernier, lors de la troisième journée. De quoi lui offrir une nouvelle occasion de confirmer sa supériorité et de faire un pas de plus vers la qualification.

Ali Maher a procédé à deux changements par rapport au match précédent : Marwan Attia est titularisé au milieu de terrain à la place d'Ahmed Sayed « Zizo », tandis que Karim Hafez obtient sa chance au poste d'arrière gauche, aux dépens d'Ahmed Fatouh.

La composition de l'Égypte :

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Gardien : Mostafa Shobeir.

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Défense : Mohamed Hany, Ramy Rabia, Hossam Abdelmaguid, Karim Hafez.

Milieu de terrain : Mohanad Lasheen, Marwan Attia, Nasser Maher.

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Attaque : Mahmoud Hassan « Trézéguet », Mohamed Salah, Omar Marmoush.

Sur le banc : Mohamed El Shenawy, Mahdy Soliman, Tarek Alaa, Ahmed Fatouh, Mahmoud El Wensh, Mahmoud Marei, Ahmed Sayed « Zizo », Mahmoud Saber, Mohamed Shehata, Ibrahim Adel, Haitham Hassan et Hamza Abdelkarim.

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L'Égypte occupe la tête du groupe 2 avec 7 points, devant l'Angola, deuxième avec le même total, à la faveur de la différence de buts. Le Malawi est troisième avec 3 points, tandis que le Soudan du Sud ferme la marche sans le moindre point.

La rencontre revêt une importance capitale pour l'Égypte : une victoire lui permettrait d'atteindre la barre des 10 points et de valider officiellement son billet pour la phase finale à deux journées de la fin des éliminatoires, sa situation étant désormais confortable dans la course à l'un des deux tickets du groupe.

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Le règlement des éliminatoires prévoit la qualification des deux premiers de chaque groupe pour la compétition continentale, organisée par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda en 2027.

Une fête pour Salah relance le débat sur le meilleur buteur de l'histoire

Loin des considérations tactiques et du match contre le Malawi, le rassemblement de l'Égypte a été marqué par une ambiance festive autour de la star Mohamed Salah, capitaine de la sélection. Les joueurs et le staff technique emmené par Ali Maher ont tenu à lui rendre hommage, après la polémique suscitée par son total de buts en sélection.

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La Fédération égyptienne de football a publié sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux des photos montrant Salah tenant un gâteau portant le chiffre 70, en référence au nombre de buts inscrits sous le maillot national, selon les statistiques qui comptabilisent l'ensemble de ses réalisations internationales.

Ce geste intervient alors qu'une large partie des supporters pensait que l'ancien capitaine de Liverpool était devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'Égypte, après son doublé lors du large succès 5-0 face au Malawi. Il avait ainsi porté son total à 70 buts, dépassant le record de 69 buts détenu par Hossam Hassan, ancien sélectionneur de l'Égypte.

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Mais la surprise est venue de la Fédération internationale de football (FIFA), qui a rouvert le dossier statistique en modifiant les données publiées sur son site officiel concernant les buts internationaux de Salah. L'instance affirme que son total s'élève à 68 buts, et non 70, ce qui maintient Hossam Hassan en tête de la liste des meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection, avec 69 buts selon les statistiques de la FIFA.

Le match contre le Swaziland à l'origine de la polémique

L'origine de ce différend statistique remonte à un match amical disputé par l'Égypte face au Swaziland, aujourd'hui connu sous le nom d'Eswatini, en mars 2013, et remporté 10-0 par les Égyptiens.

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Mohamed Salah avait inscrit un doublé lors de cette rencontre, mais ces deux buts n'ont pas été comptabilisés dans son total officiel dans les registres de la FIFA, le match ne remplissant pas les conditions pour être homologué comme rencontre internationale officielle de catégorie A, la sélection égyptienne ayant effectué un grand nombre de changements.

La polémique a été accentuée par les écarts entre les données publiées précédemment sur le site de la FIFA. Un rapport publié par l'instance en juin dernier faisait état de 68 buts pour Salah avant le match contre le Malawi, avant que le site ne ramène ensuite ce chiffre à 66 buts, portant ainsi le total du joueur à 68 réalisations après son récent doublé.

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Alors que la Fédération égyptienne célèbre Salah sur la base des statistiques qui lui attribuent 70 buts, la FIFA s'en tient à un chiffre différent. L'identité du meilleur buteur de l'histoire de l'Égypte reste donc sujette à débat, entre chiffres locaux et statistiques internationales officielles.