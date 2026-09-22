Les dernières heures ont été marquées par la circulation d'informations sur les réseaux sociaux affirmant que le Brésilien Malcom aurait obtenu la nationalité émiratie et intégré la sélection participant au tournoi de la Coupe du Golfe 27, qui débute demain en Arabie saoudite.

Les Émirats arabes unis figurent dans le groupe 2, aux côtés du Qatar, du Bahreïn et du Yémen.

En août dernier, Al Jazira (Émirats) a recruté le Brésilien Malcom, en provenance d'Al-Hilal, après un parcours remarquable avec le club saoudien.

Bien que Zlatko Dalic, le sélectionneur des Émirats arabes unis, ait annoncé il y a quelques jours la liste de la sélection émiratie pour disputer la phase finale de la Coupe du Golfe, comprenant 26 joueurs, les dernières heures ont vu circuler des informations sur l'ajout de Malcom à celle-ci.

Mais ces informations sont fausses, la Fédération émiratie n'ayant pas annoncé la naturalisation de Malcom, qui a joué pour les sélections du Brésil jusqu'à la sélection olympique.

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De même, ni le joueur lui-même ni son club n'ont annoncé cette démarche, ni même sa participation au tournoi.

En consultant lesite de la Fédération émiratie de football, on constate qu'il a publié aujourd'hui une information concernant l'arrivée de la sélection en Arabie saoudite sous le titre : « La délégation de notre équipe nationale arrive à Djeddah pour participer à la Coupe du Golfe 27 », sans faire mention d'une quelconque modification de la liste.

Rappelons que la liste des Émirats arabes unis pour la Coupe du Golfe 27 se présente comme suit :

Gardiens de but : Fahad Al Dhanhani, Khalid Eisa, Hamad Al Mekbaali.

Défense : Ruben Filipe, Lucas Pimenta, Khalifa Al Hammadi, Marcus Meloni, Alaeddine Zouhir, Eric Menezes, Khalid Al Dhanhani, Zayed Al Ameri, Sasha Ivkovic.

Milieu de terrain : Fabio Lima, Issam Fayez, Luan Pereira, Hareb Abdallah, Nicolas Gimenez, Abdallah Hamad, Mamadou Coulibaly.

Attaque : Ousmane Camara, Ali Saleh, Bala Guilherme, Richard Acuña, Bruno Oliveira, Yuri Cesar, Sultan Adel.