Quelle est la situation de Diaz ? Le plan de Mourinho se précise et les batailles pour la composition s'enflamment

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a commencé à dessiner les contours de son onze de départ avant le début du parcours de son équipe en Liga, après que la période de préparation a révélé ses premières orientations, à commencer par l'adoption d'un schéma en 4-2-3-1, avec la volonté de réunir ses principales armes offensives dans une même formation.

Selon le journal espagnol AS, Mourinho a provisoirement opté pour un schéma en 4-2-3-1, qui lui offre la possibilité d'aligner le quatuor offensif composé de Yan Diomandé, Jude Bellingham, Vinicius Junior et Kylian Mbappé, bien que les quatre joueurs n'aient pas encore évolué ensemble lors d'un quelconque match amical durant la préparation.

Il semble que Mourinho mise sur ce quatuor pour construire la puissance offensive du Real Madrid, avec la possibilité de confier à Bellingham des rôles plus flexibles derrière l'attaquant, tandis que le technicien portugais continue de rechercher la meilleure formule pour trouver l'équilibre entre ces noms offensifs de poids.

Au milieu de terrain, et malgré l'échec de la tentative de recrutement de Rodri, Bernardo Silva bénéficie d'une grande confiance de la part de Mourinho, le Portugais pouvant occuper plusieurs postes, que ce soit dans l'axe du milieu ou comme meneur de jeu mobile sur les côtés, ce qui en fait l'un des éléments importants dans les plans de l'entraîneur.

La concurrence semble acharnée pour le duo de la sentinelle, avec la présence d'Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde et Bernardo Silva, tandis qu'Eduardo Camavinga reste en dehors du cercle des garanties pour le onze de départ, malgré une belle opportunité de jouer durant la préparation après avoir repris les entraînements de manière précoce.

Quant à la ligne défensive, le tableau demeure moins clair en raison des blessures et de la disparité dans la préparation des joueurs, mais Álvaro Carreras a profité de l'absence de Ferland Mendy et a été le joueur de l'équipe le plus utilisé durant la préparation, alors qu'AS indique que Marc Cucurella sera l'un des éléments importants dans les plans de Mourinho durant la saison.

Sur le flanc droit, la concurrence semble ouverte entre Trent Alexander-Arnold et Denzel Dumfries, tandis que Mourinho attend encore que ses options se complètent dans l'axe de la défense avec le retour d'Éder Militão et le rétablissement de Raúl Asencio, ce qui fait que le choix du duo défensif pour le match d'ouverture face à l'Espanyol n'est pas encore tranché.

En revanche, Arda Güler s'est imposé avec force dans les plans de Mourinho, après avoir saisi ses chances durant la préparation et délivré deux passes décisives, devenant ainsi l'une des principales solutions offensives de l'équipe, d'autant plus que le schéma en 4-2-3-1 lui offre davantage d'espace pour briller au poste de meneur de jeu.

Brahim Díaz a également renforcé sa position comme l'une des options privilégiées sur l'aile droite, tandis que le jeune Carlos Espí a été l'un des principaux bénéficiaires de la préparation, après avoir progressé dans la hiérarchie des remplaçants et s'être rapproché du rôle de doublure de Mbappé à la pointe de l'attaque, prenant le dessus sur Endrick dans les plans actuels de Mourinho.

Après 6 matches amicaux, dont le Real Madrid est sorti avec 5 victoires et un nul, et durant lesquels l'équipe a gardé sa cage inviolée lors des 243 dernières minutes, Mourinho aborde le duel face à l'Espanyol samedi prochain avec des repères initiaux clairs pour son équipe, même si certains postes restent ouverts à la concurrence et au changement à l'entame de la saison.