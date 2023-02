Quelle est la dernière équipe du PSG à avoir enchaîné 3 défaites consécutives ?

Avec sa défaite face au Bayern Munich mardi, le PSG reste sur trois revers consécutifs, une première depuis la saison 2011-2012.

Mardi soir, le Paris Saint-Germain a manqué son rendez-vous. Opposés au Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions, les Parisiens se sont montrés trop timides offensivement et se sont finalement inclinés 1-0, malgré un gros dernier quart d'heure insufflé par l'entrée de Kylian Mbappé. Si tout espoir n'est pas perdu pour une qualification en quart de finale, les joueurs de Christophe Galtier ont enchaîné un troisième revers consécutif cette saison après l'élimination en Coupe de France face à l'OM et la défaite à Monaco en championnat samedi. Pour trouver trace d'une telle série au PSG, il faut remonter très loin.

Une première depuis 2011 pour le PSG

Au mois de décembre 2011 pour être précis. À l'époque, le club de la capitale venait tout juste d'être racheté par le fond d'investissement Qatari, et commençait donc son ascension vers les sommets du championnats de France et même d'Europe. Alors entraînés par Antoine Kombouaré, les joueurs parisiens avaient essuyé deux revers consécutifs en championnat (contre Nancy, 0-1, et Marseille, 0-3) avant de s'incliner une troisième fois de rang en Europa Ligue face au Red Bull Salzbourg (0-2).

Le onze qui avait débuté ce 1er décembre 2011 n'a pas grand chose à voir avec celui qui s'est incliné face au Bayern Munich mardi soir. Mathieu Bodmer, alors capitaine, était aligné au milieu de terrain aux côtés de Clément Chantôme et Mohamed Sissoko. En attaque, Nenê occupait le côté gauche, Christophe Jallet le droit et Mevlut Erding la pointe. La défense était quant à elle composée de Milan Bisevac, Zoumana Camara, Siaka Tiéné ou encore Cearà, enfin les buts étaient gardés par Nicolas Douchez.

Quelques noms bien connus des supporters parisiens étaient également sur le banc tels que Sylvain Armand, Mamadou Sakho, Kévin Gameiro ou encore Blaise Matuidi.