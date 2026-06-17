Quel est son message ? Haaland réagit au possible transfert de Bernardo Silva au Real Madrid par une déclaration énigmatique

L'annonce officielle du transfert du Portugais Bernardo Silva au Real Madrid a suscité de nombreuses réactions.

Le club merengue a officialisé ce mercredi la venue de l’international portugais en provenance de Manchester City lors du mercato estival en cours.

Dans un communiqué officiel, le club merengue indique avoir trouvé un accord avec l’international portugais pour un contrat de deux saisons, valable jusqu’au 30 juin 2028.

Selon Mundo Deportivo, Kylian Mbappé a immédiatement salué l’arrivée de son ancien coéquipier de Monaco en postant : « Bienvenue dans le meilleur club du monde ».

Rodrygo et Vinicius ont également salué l’arrivée de leur nouveau coéquipier.

Rodrygo a publié : « Bienvenue, étoile », et Vinicius a ajouté : « Bienvenue, mon frère ».

Mais la réaction la plus inattendue est venue d’Erling Haaland, la star de Manchester City.

Le Norvégien, qui a évolué aux côtés du Portugais chez les Citizens, a réagi avec malice.

Sous la publication du Real Madrid annonçant le transfert, Haaland a lancé : « On se voit en demi-finale ».

Reste à savoir s’il faisait référence aux demi-finales de la Coupe du monde ou à celles de la Ligue des champions, les confrontations entre Manchester City et le Real Madrid étant devenues des classiques ces dernières saisons.