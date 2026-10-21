Cesc Fàbregas, l'entraîneur de Côme, a révélé le secret derrière l'apparition de Ciro, le fils de la légende Lionel Messi, vêtu du maillot de son équipe, après que l'image relayée sur les réseaux sociaux a suscité des interrogations sur la raison du choix de ce maillot en particulier.

L'image s'est répandue après qu'Antonela Roccuzzo, l'épouse de Messi et la mère de Ciro, l'a publiée sur son compte Instagram, avant qu'elle ne parvienne à Fàbregas, ancien coéquipier de Messi à Barcelone, qui a dévoilé les coulisses de l'affaire lors d'un entretien mardi.

Fàbregas a déclaré dans des propos tenus à la chaîne Sky et rapportés par le site Football Italia : « C'est moi qui lui ai donné ce maillot. Nos épouses, nos enfants et moi sommes des amis proches depuis de nombreuses années, et je leur ai envoyé beaucoup de maillots de Côme. »

Des médias italiens avaient indiqué que Ciro avait choisi le maillot de Côme en raison de son admiration pour Nico Paz, l'un des principaux candidats à la succession de Messi pour porter le maillot numéro 10 avec la sélection argentine après sa retraite.

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Mais l'entraîneur de Côme a tranché la question en précisant : « C'est mon maillot à moi. Le nom de Fàbregas est inscrit au dos, et le numéro est bien sûr le 4. »

Fàbregas et Messi ont passé plusieurs années ensemble à Barcelone et ont disputé 123 matchs côte à côte sous le maillot du club catalan, durant une période marquée par plusieurs titres, dont le championnat d'Espagne lors de la saison 2012-2013 et la Supercoupe d'Europe en 2011.

Côme, dirigé par Fàbregas, accueille Manchester United lors de la troisième journée de la Ligue des champions, ce mercredi.

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