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La visite du gardien allemand Marc-André ter Stegen à la Ciutat Esportiva du FC Barcelone, lors de la dernière trêve internationale, a soulevé des interrogations sur la nature de sa relation avec le club catalan, après son départ en prêt à l'Ajax Amsterdam l'été dernier.

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Selon le quotidien catalan « Sport », Ter Stegen s'est rendu à la Ciutat Esportiva pour suivre son programme de soins auprès du staff médical du Barça, dans le cadre de sa récupération d'un problème au genou, et non pour une simple visite à ses anciens coéquipiers.

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Le gardien allemand suit un traitement complémentaire destiné à améliorer les sensations au niveau de son genou et à suivre l'évolution de son état, une démarche liée à son contrat toujours en cours avec le club, bien qu'il évolue actuellement aux Pays-Bas.

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Cette visite semble donc logique, compte tenu de son lien toujours actif avec le FC Barcelone et de la nécessité d'un suivi médical régulier.

Le 4 août dernier, le Barça avait officiellement annoncé être parvenu à un accord avec l'Ajax pour le prêt du gardien allemand jusqu'au 30 juin 2027, afin qu'il vive une nouvelle expérience en Eredivisie, après avoir passé la seconde moitié de la saison précédente à Gérone, où il n'avait disputé que deux matchs en raison d'une blessure.

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Ter Stegen fait partie des actifs du FC Barcelone, après plus de 11 ans passés au club depuis son arrivée en provenance du Borussia Mönchengladbach à l'été 2014.

Durant cette période, il a disputé 423 matchs officiels sous le maillot catalan et remporté 21 titres, dont la Ligue des champions en 2015, s'imposant comme l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du club.

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Malgré son départ à l'Ajax, l'avenir du gardien allemand reste contractuellement lié au Barça, puisque son contrat court jusqu'en juin 2028.

Dès lors, la fin de son prêt à l'été 2027 remettra la question de son avenir sur le devant de la scène, qu'il s'agisse d'un retour dans l'équipe ou de la recherche d'une nouvelle destination.

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Dans ce contexte, Valence s'est montré intéressé par Ter Stegen, son directeur sportif Braulio Vázquez s'étant renseigné sur la situation du gardien allemand et sur la possibilité de le recruter, selon l'émission « Onda Deportiva Valencia » de la radio Onda Cero.

Toutefois, cette démarche n'a pas encore débouché sur des négociations officielles ni sur un accord entre les parties.

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Sur le plan international, Ter Stegen vit une période positive avec la sélection allemande sous la direction du sélectionneur Jürgen Klopp, qui a pris ses fonctions en août dernier et a assuré que le gardien de l'Ajax serait son premier choix tant qu'il conserverait sa forme et son niveau.

Ter Stegen a été titulaire lors des deux derniers matchs de l'Allemagne en Ligue des nations, face à la Serbie et aux Pays-Bas, les 13 et 16 novembre.

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La Mannschaft s'est imposée lors de ces deux rencontres, respectivement 3-1 et 5-0, se qualifiant pour les quarts de finale de la Ligue des nations en tête de son groupe devant les Pays-Bas. Au prochain tour, elle affrontera la Belgique, deuxième derrière la France.