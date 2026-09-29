« Quel attaquant fait ça ? » : une seule question qui anéantit l'éclat d'Olise face à Yamal

Bien qu'il ait inscrit le but de la victoire de la France, et bien qu'il soit devenu le pilier numéro un du Bayern Munich et de l'équipe de France, Michael Olise reste, aux yeux de l'Espagne, derrière Lamine Yamal.

Une seule question a enflammé le studio de la célèbre émission «El Larguero» : « Quel attaquant au monde fait ce que fait Lamine ? » Et la réponse a suffi à trancher la comparaison la plus controversée d'Europe actuellement.

Le nouveau sauveur de Zidane

Olise a entamé la saison avec la même intensité que la saison passée, et même davantage, le Français s'étant transformé en un élément essentiel et intouchable dans le onze de son club et de la sélection de son pays. Zinédine Zidane a même goûté à sa première victoire en tant que sélectionneur de la France grâce au talent de l'ailier du Bayern Munich, après que ce dernier a inscrit le but de la victoire à la dernière minute face à la Belgique.

Cet éclat continu a posé la question inévitable : Olise a-t-il enfin atteint le niveau de la star du Barça, Lamine Yamal ? Une question soulevée par le présentateur Manu Carreño sur le plateau d'« El Larguero » et qui a ouvert un débat brûlant.









Un pied gauche à qui il manque la magie

Le premier à s'exprimer fut Raúl Ruiz, qui a reconnu la valeur du Français tout en tenant compte de l'écart d'expérience : « Il a un pied gauche formidable, et je pense qu'il est plus puissant physiquement que Lamine, mais il est vrai que Lamine s'est illustré plus longtemps qu'Olise. »

Manu Carreño lui-même en est arrivé à une équation précise : « Olise est peut-être plus habile sur certains détails, mais il n'a pas la même magie que le joueur de la sélection espagnole. »

Quant à Kiko Narváez, il a estimé que la comparaison était très serrée, mais que le mot-clé était la créativité : « Olise joue derrière l'attaquant dans des espaces extrêmement réduits, il joue dos au but, il crée des occasions, il fait des passes, mais il n'a tout simplement pas la créativité de Lamine, c'est pour cela que je place Lamine devant lui de quelques centimètres. »

Le coup de grâce dans l'analyse est venu de José Mari Bakero, qui a révélé l'arme secrète de Lamine, insuffisamment appréciée à sa juste valeur : « Je pense que Lamine possède ce qui manque à Olise, à savoir la multiplicité de ses victoires. En plus de son immense talent, en particulier dans les espaces réduits, il a beaucoup gagné. »

Et de poursuivre : « Il y a autre chose qui n'a pas été apprécié récemment, c'est son énorme effort défensif. Si l'on compare Mbappé ou n'importe lequel des autres attaquants candidats au Ballon d'or, lequel d'entre eux fournit un effort sur l'aile comme Lamine ? »

L'audace et la personnalité

Rafa Alkorta a clos le débat en affirmant la supériorité de la personnalité de Lamine : « Je pense que Lamine, grâce à sa personnalité, est plus audacieux et plus habile qu'Olise, il me paraît plus singulier, mais sur le plan technique et en matière de dribble, je pense qu'ils sont très proches. »

Au final, les analystes d'« El Larguero » se sont accordés sur un même constat : Michael Olise est un joueur de classe mondiale et un talent exceptionnel très proche du sommet, mais Lamine Yamal a toujours une longueur d'avance, non seulement par le talent, mais aussi par les victoires, par la créativité dans la construction du jeu, et surtout par un effort défensif qu'aucun attaquant candidat au Ballon d'or ne fournit. Tandis que les autres attendent le ballon devant, Lamine revient construire l'attaque depuis l'arrière.







