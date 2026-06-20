Les studios de la chaîne qatarie « beIN Sports » ont été le théâtre d’un débat animé entre la légende égyptienne Mohamed Abou Treika, et la star néerlandaise Ruud Gullit, après la victoire écrasante des Pays-Bas face à la Suède (5-1) lors de la Coupe du monde 2026. Les deux analystes ont livré des avis divergents sur la capacité des « Moulins à vent » à braver les cadors du ballon rond, offrant un débat où une confiance batave excessive a heurté des mises en garde égyptiennes empreintes de réalisme.

Selon l’Égyptien, le niveau actuel des Néerlandais reste insuffisant pour braver les cadors, pointant du doigt une fragilité défensive susceptible de coûter cher aux « Moulins » au fil de la compétition.

« Le niveau actuel des Pays-Bas ne suffit pas : si elle affronte le Brésil ou le Maroc au tour suivant, cette équipe risque de perdre, car ses problèmes défensifs sont flagrants », a-t-il tranché.

Le « magicien égyptien » a ajouté : « Certes, ils ont affronté la Tunisie (ils n’ont pas encore joué) et l’Algérie (les Verts se sont imposés 1-0 en match amical), mais le Maroc est différent des équipes arabes que les Pays-Bas ont rencontrées », soulignant que le niveau des Lions de l’Atlas dépasse de loin celui des adversaires rencontrés par les Néerlandais lors de leurs dernières sorties amicales.

Mais la légende néerlandaise n’a pas partagé cet avis et a rétorqué avec assurance : « Non, non… Nous ne craignons personne », lançant un défi explicite à tous les futurs adversaires.

Pour provoquer Kluivert et appuyer son propos, Abou Treika lance, sarcastique : « J’espère alors que vous affronterez le Maroc », sous-entendant que seule une telle rencontre pourrait véritablement tester les limites des Néerlandais.

Kooliett n’a pas cédé et a aussitôt relevé le gant : « Que le Maroc vienne… Nous les attendons », une réponse qui a embrasé les réseaux sociaux.