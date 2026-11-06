« Que doit encore faire ce garçon pour être convoqué par Xavi ? »

Valentijn Driessen ne comprend pas pourquoi Wout Weghorst est de nouveau absent de la sélection des Pays-Bas. L’attaquant du FC Twente est en excellente forme depuis deux mois, mais le sélectionneur Xavi Hernández ne l’a pourtant pas retenu vendredi pour les prochains matches internationaux contre la Grèce et l’Allemagne.

Weghorst n’avait pas non plus été convoqué lors de la trêve internationale de septembre, la première sous Xavi. L’attaquant traversait alors une période plus difficile, mais il s’est depuis fait remarquer par ses buts et ses solides prestations.

Dans le podcast Kick-off de De Telegraaf, Valentijn Driessen peine à comprendre la décision de Xavi. « Que doit-il faire de plus ? Il est en tête du classement des buteurs, marque des buts magnifiques et tire son équipe vers l’avant », affirme le journaliste, qui estime que Weghorst mérite une nouvelle chance.

Selon Driessen, Weghorst n’est tout simplement pas le type d’attaquant que recherche Xavi. « On voit clairement que Xavi ne croit pas en ce genre de joueurs », conclut-il. « Mais la forme du moment est aussi importante en équipe des Pays-Bas, surtout pendant les qualifications. »

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La fois précédente, Weghorst avait également été écarté par le sélectionneur espagnol. « Il traversait alors une période un peu moins bonne et Zirkzee est arrivé quand Brobbey a déclaré forfait », se souvient Driessen. Mike Verweij ajoute que Weghorst semblait ainsi être « finalement le cinquième choix » dans la hiérarchie.

Cette fois encore, il n’y a pas de place pour Weghorst, malgré ses performances impressionnantes au FC Twente. Xavi a choisi Brian Brobbey, Donyell Malen et Mexx Meerdink pour le poste d’attaquant.

Dimanche dernier, Weghorst est resté évasif lorsqu’il a été interrogé sur un éventuel retour en équipe des Pays-Bas après ses quatre buts contre Excelsior (victoire 0-9). « Je vais prendre une douche », a répondu l’attaquant à ESPN.