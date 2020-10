Quand Benzema se plaint de Vinicius à Mendy : "Ne joue pas avec lui"

Karim Benzema a été frustré par la prestation de son coéquipier Vinicius mardi soir, en Ligue des Champions.

Vinicius Junior n'a pas fait son plus beau match contre Barcelone samedi dernier et a suivi mardi avec une performance perfectible en C1. De quoi agacer ses coéquipiers...

La prestation du Brésilien contre le Borussia Monchengladbach a d'ailleurs clairement frustré Karim Benzema.

Le Brésilien n'est toujours pas aussi décisif qu'il devrait l'être et ne profite pas des opportunités que lui offre Zinedine Zidane.

Dans le tunnel à la mi-temps mardi, RMC a capturé les images de certains des joueurs du qui attendaient avant de revenir sur le terrain et le média a surpris une conversation entre Benzema et son compatriote français Ferland Mendy.

🇪🇸 A la mi-temps du match du Real, Benzema demande à Ferland Mendy de ne plus faire de passes à un de leurs coéquipiers (qui pourrait être Vinicius). La séquence vidéo est ici 👇 — RMC Sport (@RMCsport) October 28, 2020

« Il fait ce qu'il veut. Frère, joue pas avec lui ! La vie de ma mère. Il joue contre nous », a ainsi tonné Benzema.

Juste avant le début de la seconde mi-temps, Benzema, Mendy et Vinicius se parlaient et se faisaient des gestes. Et en seconde période, Mendy a passé à Vinicius à trois reprises tandis que le Brésilien a passé au Français à neuf reprises.