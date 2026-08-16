Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a attiré tous les regards lors du match de son équipe face à Schalke en Allemagne, mais cette fois loin de la composition ou des tactiques, après être apparu sur le banc de touche avec un visage différent qui a intrigué les supporters et les observateurs.

Le journal espagnol « Mundo Deportivo » a rapporté que Mourinho est apparu durant le match avec une blessure visible sous l'œil, qui ressemblait à un hématome noir, ce qui a attiré l'attention des caméras de télévision qui se sont focalisées sur l'entraîneur portugais tout au long de la rencontre, et a soulevé des interrogations sur son origine.

L'image sous laquelle est apparu Mourinho n'a fourni aucune explication claire quant à la nature de la blessure ou à la manière dont il l'a contractée, si bien que cet hématome mystérieux reste l'une des images les plus marquantes ayant capté l'attention durant le match, aux côtés des événements survenus sur la pelouse.

L'apparence de Mourinho est rapidement devenue le sujet de conversation des observateurs, d'autant que l'entraîneur portugais a l'habitude d'être au centre de l'attention en raison de ses décisions tactiques et de sa personnalité controversée, mais son apparition cette fois-ci face à Schalke a attiré les regards pour une raison totalement différente.