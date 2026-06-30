La Coupe du monde de Frenkie de Jong s’est achevée sous le poids des critiques avant même le coup de sifflet final. Alors que la star du FC Barcelone avait défendu son style avec acharnement avant le début du tournoi, il est ressorti comme une cible privilégiée des flèches des analystes néerlandais après l’élimination des « Moulins » face au Maroc en phase à élimination directe.

L’homme qui déclarait il y a quelques jours : « Beaucoup de gens regardent le football, mais ne le comprennent pas » s’est soudain retrouvé dans la ligne de mire de ses anciens coéquipiers en sélection.

Raphaël van der Vaart, ex-star du Real Madrid et de l’Ajax, a ainsi chargé De Jong sur les antennes de la NOS : « Frenkie de Jong a disputé le pire match que je lui aie jamais vu jouer. »

Les critiques n’ont pas seulement visé sa performance individuelle, mais aussi le plan tactique de Ronald Koeman, que Van der Vaart a jugé décevant : « C’était vraiment décevant, mais cela tient aussi au plan de jeu.

Je considère que la force du Maroc réside dans son milieu de terrain, et pourtant nous avons décidé de les affronter uniquement avec des milieux de terrain », a-t-il ajouté avec colère. « Nous nous sommes bien qualifiés lors de la phase de groupes, les choses commençaient à s’améliorer, alors qu’est-ce qui vous a soudainement traversé l’esprit pour changer complètement votre style de jeu contre le Maroc ? Je ne comprends absolument pas cela. »

Jan Molder, ancien attaquant des Pays-Bas et de l’Ajax, a jugé la prestation de De Jong « trop prudente » et a confié à NOS : «Je ne l’ai vu faire que des passes latérales, je l’avais mal jugé», tandis qu’Ibrahim Afellay, ex-Barcelone, a sous-entendu, sans le nommer, que «c’est au milieu de terrain que se joue un match comme celui-ci, et c’est le Maroc qui l’a emporté».

Ces critiques acerbes interviennent moins de deux semaines après les propos de De Jong lui-même, tenus le 21 juin suivant la victoire 5-1 contre la Suède, lorsqu’il avait répondu aux sceptiques au sujet de son influence : « J’ai l’impression que beaucoup de gens ne comprennent rien au football. Ils le regardent, mais ils ne le comprennent pas, si je puis dire, et ce n’est pas une mauvaise chose, car cela permet à tout le monde d’en parler, mais c’est la vérité. »

Pourtant, les chiffres racontent une autre histoire. Selon les données Stats Perform relayées par le journal Volksstrand après les trois premiers matchs des Pays-Bas (Japon, Suède, Tunisie), De Jong affichait un profil résolument offensif : avec 38 passes vers l’avant (seuls le Portugais Vitinha et le Sénégalais Idrissa Gueye font mieux) et 40 percées balle au pied, un total où seuls l’Espagnol Rodri et Vitinha le devancent.

Selon Football International, les Pays-Bas marquent en moyenne plus d’un demi-but par match lorsque De Jong est sur la pelouse, contre moins lorsqu’il est absent.