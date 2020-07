PSG, Tuchel : "Un cadeau de travailler avec un joueur comme Mbappé"

L'entraîneur parisien a rappelé tout le bien qu'il pense de Kylian Mbappé, encore buteur ce mardi face au Celtic FC (4-0).

Les stars du PSG se sont montrés en jambes ce mardi. En particulier, le duo Mbappé-Neymar. Les deux attaquants vedettes de l'équipe francilienne ont chacun signé un but en première période, face au Celtic FC (victoire 4-0). Une satisfaction pour l'entraîneur Thomas Tuchel, qui a dit tout le bien qu'il pense du Français notamment.

"Kylian a un contrat à Paris et nous ne sommes pas prêts à vendre. Il est super important. C'est un joueur clé, c'est un cadeau de travailler avec des joueurs comme lui, Ney, Angel (Di Maria), Mauro (Icardi), Marqui, Thiago (Silva), Kimpembe etc... C'est super. ll y a une bonne connexion entre Ney et Kylian, ça fait très plaisir. C'est une vraie force pour le PSG et c'est très bien comme ça", a déclaré le coach parisien Thomas Tuchel après la rencontre.