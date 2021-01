PSG : Papin très critique envers Icardi

Dans un entretien accordé à nos confrères de France Football, Jean-Pierre Papin critique fortement l'attaquant argentin du PSG.

Ballon d'or en 1991, meilleur buteur du championnat de à cinq reprises, de 1988 à 1992, Jean-Pierre Papin est aujourd'hui entraîneur de l'équipe de Chartres, qui évolue en National 2.

Et ce mardi, le célèbre « JPP » a été interrogé par nos confrères de France Football pour faire une comparaison entre les performances de Mauro Icardi et celles de Moise Kean.

Et Papin n'est pas du tout tendre envers les prestations de Mauro Icardi : « Quand je le regarde jouer depuis un an, je n'ai pas l'impression qu'il ait envie de casser la baraque. Comment est-ce possible ? Dans son langage corporel, je ne perçois pas l'envie. À force de l'observer, j'ai de gros doutes sur sa personnalité. Je sens qu'il n'aime pas la concurrence. À l'Inter, il était très impressionnant mais il était la star indiscutable et le capitaine. On jouait pour lui. À Paris, il est une vedette « normale » et passe derrière Neymar, Mbappé et quelques autres. »

Pourtant, JPP reconnaît à l'attaquant argentin des qualités : « C'est un pur chasseur de buts. Il sait se placer devant le but, il sent où le ballon va rebondir, ce qui est idéal quand tu es entouré par des partenaires aussi clairvoyants que Neymar, Mbappé et Di Maria. » Mais Papin pointe également certaines limites dans le jeu d'Icardi : « Déjà, ce n'est pas un joueur de profondeur. En plus, il s'en tape totalement de défendre ! »

JPP est en revanche séduit par Moise Kean, prêté depuis cet été au PSG par : « Kean déborde de volonté. Il se démène, il presse, il est performant en un contre un et se met vite en position de tir. »

Depuis le début de la saison, Moise Kean a inscrit 11 buts en 18 matches avec le PSG, toutes compétitions confondues tandis que Mauro Icardi a scoré trois fois en six apparitions. Kean semble pour le moment avoir l'avantage sur Icardi et il y a quelques jours, Sky Sports révélait que le PSG aurait entamé des négociations avec les Toffees pour un transfert définitif de l'avant-centre italien.