PSG : Mbappé se fait une importante place parmi les politiciens

Joueur du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé se fait une importante place parmi les politiciens.

Depuis le dernier mercato estival, le nom de Kylian Mbappé ne fait que se répéter dans la presse au quotidien. En effet, l’attaquant du club champion de France a gagné une place importante parmi les personnalités les plus citées dans les médias en France en 2023.

Kylian Mbappé dans le top 5

Le classement des personnalités les plus médiatisées en 2023 en France a été dévoilé. Cette 11e édition des « 1 000 de la presse française », le baromètre réalisé par Tagaday, la première plateforme de veille médias, et que dévoile Ouest-France, vient d’être connue. La plateforme calcule le nombre de contenus médiatiques provenant de 3 000 titres de presse et sites web ainsi que 410 chaînes de télévision et stations de radio en France.

En effet, l’attaquant du Paris Saint-Germain et capitaine de l’Equipe de France, Kylian Mbappé, est classé quatrième parmi ces nombreuses personnalités les plus citées dans les médias en France en cette année 2023, qui tend vers sa fin. Contrairement à l’année dernière, l’ancien joueur de l’AS Monaco gagne cinq places et réunit 150 000 mentions en 2023.

getty images

Mbappé devant Messi et Neymar

Le classement est dominé par le président de la République de France, Emmanuel Macron, qui réunit 702.000. La Première ministre Elisabeth Borne (290.000) et le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin (201.000), qui a brillé par ses sorties sur Karim Benzema, complètent le podium. Quatrième au pied du podium, Kylian Mbappé devance trois chefs d'États étrangers, notamment celui des Etats-Unis, Joe Biden, le Russe Vladimir Poutine et l’Ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Ancien coéquipier de Mbappé, Lionel Messi (13e) est le deuxième sportif le plus cité dans ce classement. Le champion du monde 2022 est devant le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps (14e). Dans le top 50, on retrouve également Antoine Dupont (18e), Neymar (22e), Fabien Galthié (24e), Novak Djokovic (25e), Christophe Galtier (27e), Karim Benzema (39e), Noël Le Graët (47e) et Jonas Vingegaard (50e).

Getty

Par ailleurs, les sportives sont très moins représentées. Seulement trois font partie de ce classement regroupant les 200 personnalités les plus présentes dans les médias. On peut y trouver Caroline Garcia (105e), Wendie Renard (159e) et Corinne Diacre (170e).