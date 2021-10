PSG : Le terrible constat de Samir Nasri sur le niveau de Neymar contre l'OM

L'ancien meneur de jeu de l'OM n'a pas trouvé l'international brésilien au niveau lors du Classique entre le PSG et Marseille.

Le Paris Saint-Germain a été tenu en échec sur la pelouse de l'Olympique de Marseille ce dimanche soir lors du Classique. Le club de la capitale a déçu avec une performance en dessous des attentes. Le trio offensif Neymar-Messi-Mbappé ne s'est pas suffisament mis en évidence et le premier cité a été le plus discret des trois. En effet, le Brésilien, absent face au RB Leipzig en raison d'une blessure, a été "fantomatique" pour certains.

Loin de son meilleur niveau, Neymar a été contraint de céder sa place avant la fin du match pour une raison tactique, une fois Hakimi expulsé après l'heure de jeu. Beaucoup d'observateurs ont été déçu par la prestation de l'international brésilien, néanmoins, Mauricio Pochettino a volé au secours de son joueur après la rencontre. En conférence de presse, l'entraîneur argentin a admis avoir aimé l'état d'esprit de Neymar.

"Après l’expulsion, il fallait faire un choix et, à ce moment-là, on pensait qu’il fallait faire entrer Kehrer et faire redescendre Neymar comme troisième milieu de terrain. Je suis satisfait de ce qu’il a fait aujourd’hui, il s’est beaucoup sacrifié pour l’équipe. Il n’avait pas joué après son retour du Brésil. Nous sommes très contents de ses efforts, de son engagement et c’est de là que viendra un bon rendement", a indiqué l'entraîneur du PSG.

"Je ne comprends pas son rendement ces derniers temps avec le PSG"

Un constat que ne partage pas Samir Nasri. L'ancien meneur de jeu de l'Olympique de Marseille était présent au stade Vélodrome dimanche soir pour assister à la rencontre entre deux cadors du championnat de France et n'a pas hésité à désigner Neymar comme le joueur le plus décevant de la rencontre, des deux côtés, dans une interview accordée à Football Club de Marseille : "La merguez of the match pour moi c'est Neymar".

"Pourtant, c'est un phénomène. J'ai joué contre lui quand il était au Barça. C'est juste là cette saison. J'ai regardé le match avec la sélection brésilienne. Il fait la différence. C'est une équipe moyenne et Neymar les porte. Je ne comprends pas son rendement ces derniers temps avec le PSG. Pourtant, c'est son ami Messi, il est content qu'il soit là. Le problème c'est que la relation technique entre lui et Messi n'est pas là. Après je comprends pourquoi c'est que Neymar n'est pas dedans", a conclu Samir Nasri.

Arrivé tardivement après la Copa America, Neymar n'est pas au mieux depuis le début de saison. S'il a affiché un regain de forme avec le Brésil lors de son match face à l'Uruguay, l'attaquant du PSG a manqué plusieurs matches avec son club en raison des déplacements en sélection nationale, de son manque de condition physique à la reprise et d'un pépin physique aux adducteurs. Auteur d'un seul but en huit matches, Neymar va devoir faire beaucoup mieux pour faire taire ses détracteurs.