PSG : Le Real inquiet pour la venue de Kylian Mbappé, voici la raison

Le Real Madrid ne voudrait plus s’offrir Kylian Mbappé, même si le Français est libre de tout contrat l’été prochain. Voici la raison.

Il n’est plus un secret pour personne que le Real Madrid et Kylian Mbappé sont amoureux l’un de l’autre. Et l’avenir de l’attaquant et capitaine de l’Equipe de France dans la capitale française serait bien tracé. Si le Bondynois semble proche du Real Madrid, un détail vient d’entacher le désir du Français d’évoluer sous les couleurs de la Maison Blanche.

Mbappé au Real, ça peut ne plus se concrétiser !

Kylian Mbappé est dans une méforme qui n’est plus à démontrer ces derniers temps au Paris Saint-Germain. L’attaquant français de 24 ans n’a plus retrouvé le chemin des filets depuis quatre rencontres consécutives disputées sous les couleurs du club francilien. Une statistique qui inquiète les fans du joueur et du PSG, mais aussi au Real Madrid. Auteur d’une copie indigeste contre Newcastle United (défaite 4-1) en Ligue des champions, Mbappé a été farouchement critiqué par Daniel Riolo.

« Mbappé, je me souviens l’an dernier de sa fameuse phrase à l’encontre de Neymar, il va falloir bien manger, bien dormir. Mbappé a fait une préparation moisie suite à sa mise à l’écart, mais quand on fait une préparation qui est comme ça, on travaille et on sort un petit peu moins. Parce que là où Mbappé est en train de devenir un grand leader, c’est le leader des plus grandes soirées de débauche à Paris en ce moment. Les soirées que fait Mbappé à Paris et la réputation qu’il est en train de se faire dans tout Paris avec tous les gens qui parlent, il faudrait qu’il fasse très attention aux choses qui peuvent lui retomber sur la g**le dans pas longtemps. Attention à ce qu’il est en train de devenir Mbappé. Et attention à ce que les gens commencent à dire de lui un peu partout », avait déclaré le journaliste éditorialiste RMC.

Le Real s’appuie sur Riolo pour recaler Mbappé

Alors que le Real Madrid pourrait prendre officiellement contact avec son probable futur attaquant dès janvier prochain, cela pourrait ne plus avoir lieu. Puisque le club de la capitale espagnole s’inquiète de la vie que mène Kylian Mbappé, selon les informations du média espagnol, Sport.

A en croire le média ibérique, les déclarations de Daniel Riolo sur Kylian Mbappé ont « sonné l'alarme au Real Madrid, qui regarde le joueur avec inquiétude ». Ce qui pourrait amener le club vice-champion à ne plus regarder le joueur avec les mêmes yeux d’admiration. Lui qui pourrait être un joueur de Los Blancos dès l’été 2024 s’il ne prolonge pas avec le PSG.

Mais l’optimisme est de mise du côté de la Maison Blanche. Car le Real Madrid estime que la star française a débuté la saison en étant démotivée. Son souhait est qu'il n'abandonne pas et qu'il retrouve son ambition d'être à nouveau ce joueur différentiel que les Blancos veulent la saison prochaine.