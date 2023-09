Parti plus tôt cet été du PSG, Lionel Messi a envoyé à son ancien coéquipier Marco Verratti, qui vient de filer au Qatar.

Après 11 ans passés au sein du Paris Saint-Germain, Marco Verratti a officiellement quitté le club francilien, mercredi, pour signer en faveur du club qatarien d’Al-Arabi SC au Qatar. Après son départ, des hommages pleuvent à l’endroit de l’Italien. Parmi ceux-ci, Lionel Messi.

Venu jeune et parti grand et responsable !

Parti comme une rumeur, c’est officiel depuis ce mercredi 13 septembre 2023. Arrivé au Qatar dans la nuit du lundi à mardi pour régler les derniers détails de son contrat avec les Qataris et signer son contrat, c’est officiel depuis ce mercredi. Dans un communiqué sur les réseaux sociaux, le Paris Saint-Germain a rendu officiel le départ de son milieu de terrain central italien.

« Après 11 ans au Paris Saint-Germain, Marco Verratti s’engage avec Al-Arabi SC, au Qatar. L’international italien laissera une trace indélébile dans l’histoire du Club », a indiqué le club champion de France dans le communiqué sur son site internet.

Venu au club de la capitale française alors qu’il n’avait que 19 ans en 2012, Marco Verratti quitte le club à l’âge de 30 ans après son départ en 2023. En 11 ans au PSG, l’international transalpin est devenu le joueur le plus titré de l’histoire du club (30 trophées) et du championnat de France. Au total, Verratti a remporté la Ligue 1 et le Trophée des champions à neuf reprises et six fois la Coupe de France ainsi que la Coupe de la Ligue. Avec 416 rencontres à son actif, il est également devenu le deuxième joueur à disputer le plus de matchs dans l’histoire du PSG, derrière Jean-Marc Pilorget (435).

L’hommage de Messi à Verratti

Alors qu’il était venu libre de tout contrat en 2021 en provenance du FC Barcelone, Lionel Messi a quitté également libre le Paris Saint-Germain cet été après deux ans passés au club. En effet, l’attaquant et capitaine argentin a signé en faveur de l’Inter Miami aux Etats-Unis. Pour avoir côtoyé l’international italien (55 capes, 03 buts) au club francilien, le septuple Ballon d’Or lui rend hommage. Ceci après celui de Mbappé plus tôt.

Dans une publication sur sa page Instagram, le champion du monde 2022 envoie un message piquant au « Petit Hibou » après son départ officiel de la formation francilienne. "Bonne chance dans ta nouvelle étape, Marco Verratti! Tu sais déjà que je te souhaite toujours le meilleur", écrit l’Argentin en légende d’une photo avec Verratti. Un message auquel l’intéressé n’a pas manqué de réagir. « Merci mon ami », écrit Verratti en commentaire.